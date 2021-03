Kohus mõistis Kõutsi (endise kaitseväejuhataja admiral Tarmo Kõutsi nimekaim) süüdi Eesti riigi vastase suhte pidamises ja riigi vastu suunatud luuretegevuses, ütles ERR-ile riigiprokurör Inna Ombler. Mis infot täpselt Kõuts Hiinale müüs, Ombler kommenteerida ei saanud, kuna kohtumenetlus on täielikult kinniseks kuulutatud.

Kaitsepolitseiameti büroo juht Harrys Puusepp ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tegu oli kokkuleppemenetlusega, kuid ta ei avaldanud üksikasju.

"Sellistel juhtumitel, kui inimesed ei tule rääkima ise, me saame teada ja suudame tõendada ära, siis kohtus see asi lõpeb niimoodi, et inimene peab olema valmis ka vastutust kandma," lisas Puusepp.

Eesti Ekspress kirjutab, et Tallinna Tehnikaülikooli teadlane Kõuts, kes muu hulgas omas nii Eesti riigisaladuse kui NATO saladuse luba ja kuulus kaitseministeeriumi teadusnõukokku, töötas vähemalt kolm aastat täiesti teadlikult Hiina sõjaväeluure heaks.

Käerauad klõpsasid Tarmo Kõutsi randmete ümber kinni möödunud aasta 9. septembril.

Eesti Ekspressile teadaolevalt värbas Hiina rahvavabastusarmee ühendatud peastaabi luurebüroo Kõutsi 2018. aastal. Kapo peadirektori asetäitja Aleksander Toots ütles Ekspressile, et Kõuts töötas hiinlaste kasuks täiesti teadlikult ning teda motiveerisid selleks "traditsioonilised inimlikud nõrkused" ehk raha.

Riigiprokurör Inna Ombler lausus Ekspressile, et Kõuts teenis oma salajase töö eest 17 000 eurot, mis kohtuotsuse järgi mehelt ka konfiskeeriti. Toots lisas, et kinnise menetluse tõttu ei ole võimalik täpsemalt kirjeldada, millist teavet Kõuts hiinlastele edastas, kuid Eesti riigi või NATO saladuste reetmiseni ta ei jõudnud.

Just juurdepääs sellist laadi infole ja lekkimisoht oli üks põhjuseid, miks mehe suhtel võõra riigi luurajatega ei lastud kaugemale areneda – risk oli liiga suur.

Lisaks Kõutsile on mullu septembrist vahi all ka üks naine, keda prokuratuur süüdistab samade paragrahvide järgi nagu Kõutsi.