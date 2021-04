Saksamaa meditsiinifirmad sõlmisid lepingu CureVaci vaktsiini tootmiseks

Saksamaa meditsiinifirmad CureVac ja Celonic Group sõlmisid koostöölepingu, et toota mRNA-põhist koroonavaktsiini.

Firmad sõlmisid koostöölepingu, kus CureVaci arendatud koroonavaktsiini asutakse tootma Celonicu tipptehnoloogilises Heidelbergi tehases Saksamaal.

Lepingu kohaselt toodab Celonic vähemalt 100 miljonit CureVaci arendatud vaktsiini annust. 2021. aastal plaanitakse toota vähemalt 50 miljonit vaktsiini annust.

"Alates koroonaviiruse epideemia puhkemisest on Celonic pühendanud sellele globaalsele väljakutsele hulga bioloogilisi teadmisi ja ressursse. Celonic on uhke, et teeb koostööd viirusega võitlemisel CureVaciga," teatas Celonici tegevdirektor Konstantin Matentzoglu

Celonic on osa pereettevõttest JRS-Group. Firmal on kaks tootmiskohta: Šveitsis Baselis ja Saksamaal Heidelbergis.

Euroopa Liidul on CureVaciga sõlmitud eelleping. Eesti saab lepingu kohaselt CureVacilt 659 383 vaktsiinidoosi.