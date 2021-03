Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval, et saavutas ravimitootja BioNTech-Pfizeriga kokkuleppe täiendava nelja miljoni koroonavaktsiini doosi tarnimiseks EL-i liikmesriikidele märtsis. See tähendaks praeguse jaotusvalemi alusel Eestile 12 000 lisadoosi.

"Euroopa Komisjon jõudis BioNTech-Pfizeriga kokkuleppele täiendava nelja miljoni vaktsiinidoosi tarnimiseks liikmesriikidele järgmise kahe nädala jooksul, et võidelda koroonakolletega ja soodustada piiriülest liikumist," teatas Komisjon kolmapäeval.

Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen rõhutas oma kommentaaris, et täiendavaid vaktsiinidoose tuleb kasutada eelkõige selleks, et võimaldada kaupade ja inimeste piiriülest liikumist.

Komisjoni pressiteates märgitakse, et mitmed riigid ja piirkonnad Euroopa Liidus on haigestumise kasvu tõttu kehtestanud uusi piiranguid ja mõnel juhul isegi karmistanud riikidevahelisi liikumispiiranguid.

Täiendavad vaktsiinidoosid on mõeldud just selleks, et taoline areng ära hoida, märkis Komisjon oma pressiteates.

Neli miljonit doosi jaotatakse liikmesriikide vahel vastavalt rahvaarvule, mis tähendab Eesti jaoks 0,3 protsenti ehk 12 000 doosi täiendavat vaktsiini. BioNTech-Pfizeri täiendavad vaktsiinkogused peaks kohale jõudma hiljemalt märtsi lõpuks.

Euroopa Liidu ühises vaktsiiniportfellis on kokku kaheksa vaktsiinitootja (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac, Sanofi, Novavax, Valneva) vaktsiinid. Eesti on seni ühinenud Euroopa Liidu COVID-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac. Koos Euroopa Liidu ühisesse vaktsiiniportfelli lisandunud Valneva lepinguga on Eestil võimalik kokku soetada 5 229 362 doosi vaktsiini 2 764 681 inimese jaoks, teatas sotsiaalministeerium kolmapäeval.

Pfizer/BioNTech lepinguga soetab Eesti portaali vaktsineeri.ee andmetel COVID-19 vaktsiini 325 000 inimesele (ehk 650 000 doosi).