Ajaleht: Serbia ei võta üle EL-i Venemaa vastaseid sanktsioone

"Novosti allikate andmetel on meie ametikandjatele korduvalt väljendatud soovi, et oleks kena, kui Belgrad kui EL-i kandidaat järgiks antud juhul Brüsseli üldist poliitikat, kuid president Vučic keeldus selllest," kirjutas ajaleht.

"See riigipea samm ei jää ilmselt tagajärgedeta. Oodatavasti saab sellest lääneriikidele põhjendus Serbia ja isiklikult Vučici edasiseks survestamiseks," jätkas leht. Ajaleht meenutas, et tema otsusest võttis eeskuju hulk piirkonna riike: Albaania, Põhja-Makedoonia ja Montenegro, kes kõik EL-i liikmelisust taotlevad.

Analüütik Dragomir Anhelovici sõnul on Serbia Venemaa osas pideva surve all ja ei maksa loota, et see leeveneb naabermaade otsuse pärast järgida Brüsseli soovitust.

"Lääneriigid mõistavad, et meil on mure Kosovo ja Metohijaga, mis puudub piirkonna teistel riikidel ja et me ei kehtesta Moskvale sanktsioone, sest oma riigi terviklikkuse kaitseks vajame Venemaa tuge. Kui me toetaksime sanktsioone, oleks see reetmine, iseenda vastane samm," ütles Anhelovic.

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid märtsi aalguses heaks sanktsioonide kehtestamise nelja kõrge Vene justiits- ja õiguskaitseametniku suhtes, kes on seotud Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi vangistamisega. USA kehtestas seejärel sarnased sanktsioonid seitsmele kõrgele Vene ametiisikule ja nõudis samuti Navalnõi vabastamist.