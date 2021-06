Putin kutsus Euroopat koostööle

"Kordan: Venemaa soovib Euroopaga kõikehõlmavat partnerlust. Meil on palju sellist, mis pakub mõlemapoolset huvi - julgeolek ja strateegiline stabiilsus, tervishoid ja haridus, digitaliseerimine, energeetika, kultuur, teadus ja tehnoloogia, kliima ja keskkonnahoiu probleemide lahendamine," kirjutas Putin Saksa nädalalehes Die Zeit ning Kremli kodulehel avaldatud artiklis, mis ilmus Natsi-Saksamaa Nõukogude Liidule kallaletungimise 80. aastapäeva puhul.

Samas süüdistas Putin lääneriike Euroopa lõhestamisest ning uute eraldusjoonte tekitamises, mille tema sõnul on tekitanud NATO laienemine. Kui Nõukogude Liidu kokkuvarisemise järel võis loota Euroopa ühendamist, mida seoks ühised väärtused ja huvid, siis selles suunas ka liiguti, tõdes Vene president.

"Aga valitsema jäi teistsugune lähenemine. Selle aluseks sai Põhja-Atlandi alliansi laienemine, mis iseenesest on külma sõja jäänuk. See ju loodigi selle ajastu vastasseisuks," märkis Putin. "Just bloki ittalaienemine, mis muide algas sellest, kui Nõukogude Liidu juhtkonda veendi [lubama] ühendatud Saksamaa liikmesust NATO-s, sai vastastikkuse usaldamatuse kiire kasvu peapõhjuseks," lisas ta. Vene president väitis ka, et NATO-ga ühinenud riigid seati valiku ette - kas Lääs või Venemaa.

Vene presidendi hinnangul on Euroopa julgeolekusüsteem praguseks tugevalt lagunenud, kasvab pinge, reaalseks saab risk uueks võidurelvastumiseks.

"Me laseme käest tohutud võimalused, mida annaks meile koostöö, seda enam on see meile oluline praegu, kui oleme vastamisi ühiste väljakutsete - pandeemia ja selle raskete sotsiaalmajanduslike tagajärgedega," jätkas Putin.

Vene president leidis, et Euroopa sõjajärgne ajalugu näitab, et maailmajao julgeolek on võimalik ainult kõigi riikide, sealhulgas ka Venemaa, koostöös. "Sellepärast, et Venemaa on üks suurimaid Euroopa riike. Ja me tunneme oma lahutamatut kultuurilist ja ajaloolist sidet Euroopaga. Me oleme avatud ausale ja konstruktiivsele suhtlemisele. Seda kinnitab meie idee luua ühine koostöö- ja julgeolekuruum Atlandi ookeanist kuni Vaikse ookeanini, mis hõlmaks integratsiooni erinevaid formaate, sealhulgas Euroopa Liit ja Euraasia majandusliit," kirjutas Putin.

Lääneriikide suhted Venemaaga on pärast Krimmi okupeerimist Moskva poolt ning Venemaa toetusel tegutsevate separatistide lahingutegevuse algust Ida-Ukrainas 2014. aastal kehtestanud Venemaale sanktsioonid ning vähendanud läbikäimist Moskvaga. Suhteid on halvendanud ka Vene häkkerite küberrünnakud lääneriikides, Vene eriteenistuste korraldatud mürgirünnakud Euroopas, katsed sekkuda riikide sisepoliitikasse ning Vene opositsiooni mahasurumine.