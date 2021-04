KredExi üürimajade programmi rahast on seni välja makstud vaid neljandik

Kohalikud omavalitsused on viimase nelja aastaga küsinud KredExist elamufondi arendamise investeeringutoetust 21 miljonit eurot. Kuigi raha kasutamiseks on aega selle aasta lõpuni, on välja makstud vaid neljandik ettenähtud rahast, sest ehitustööd on jäänud venima.

Elamufondi arendamise investeeringutoetuse abil ehitatakse või rekonstrueeritakse 25 elamut. Kokku investeeritakse ligi 45 miljonit eurot, millest KredEx toetab 21 miljoniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Möödunud aasta mais valmis Koksveres esimene üürimaja põllumeestele, mille 11 korterist on välja üüritud vaid viis. Lootus, et moodsad elamistingimused lahendavad põllumeeste tööjõumure, pole täiel määral täitunud.

"Praegu kindlasti tahaksime farmi traktoristi, oleks vaja inimest noorkarja peale ja ka lüpsjat sooviks," rääkis OÜ Mangeni PM juhatuse liige Maarika Susi.

Koksvere üürimaja ehitamiseks ja haldamiseks loodud osaühingu enamusosalus kuulub Põhja-Sakala vallale, kes pakub nüüd tööd logopeedile ja talle elamist Koksvere üürimajas.

"Siin on ju haruldaselt head elamistingimused, samas on võimalik täiskoormusega tööd leida nii Kirivere kui ka Võhma koolis," ütles Põhja-Sakala valla piirkonnajuht Tarmo Riisk.

KredExilt sai toetust ka Türi vald, mis muutis ühiselamu energiatõhusaks kortermajaks.

"Meil on siin ligikaudu 40 korterit. Ja enamasti elavad selles majas inimesed, kes töötavad Türi vallas, kellel siin endal kas ei ole elupinda või näiteks on nad ajutiselt tööl. Ja me täidame ka oma kohustust anda õpetajatele elamispinda enamasti just siin majas," selgitas vallavanem Pipi-Liis Siemann.

Türi vald ehitas vana ühiselamu moodsaks kortermajaks. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Üürimajade programmi 25 majast on valmis üheksa. Kokku on seitsmele majale välja makstud 4,7 miljonit eurot, seega kolm neljandiku summast on siiani kasutamata.

"Ehitamine võtab kauem aega ja käesoleval aastal peaks tulema suurem osa väljamakseid. Mõned üksikud on küsinud ka pikendust ja lähevad aastasse 2022. Projekteerimine ja hangete läbiviimine ja ehitaja leidmine on olnud peamised põhjendused, mis võtavad üürimaja ehitamisel aega," selgitas KredExi kliendihaldur Kristo Hütt.

Omavalitsused on üürimajade toetusega rahul, kuid nende hinnangul ajutine elamispind uusi püsielanikke maale tuua ei aita.