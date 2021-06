Imaverre kerkis pärast aastaid ootamist kaasaegne üürimaja

Jüri Ellram veenis Imavere vallavanemana otsustajaid üürimaja vajalikkuses aastaid. Peaaegu 20 aastat hiljem, kuuludes Järva valla koosseisu, sai see teoks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei ole ju oma nooremale põlvkonnale, oma lastele, jätnud võimalust maal elada. Nad peavadki siit minema hakkama. Me imestame, miks maa on tühjaks jäänud, aga me peame endale peeglis otsa vaatama, neid takistusi on meile ette keerutatud ikka hästi palju," rääkis Ellram, kes on praegune Järva vallavolikogu aseesimees.

18 korteriga maja maksis ligi 1,5 miljonit eurot ja selle ehitamine sai võimalikuks tänu üürimajade riikliku programmi toetusele.

"Mina imestan ikkagi, et miks kinnisvaramehed, kellel ka kapitali on, ei julge maapiirkondadesse investeeringuid teha," ütles Ellram.

Üürimaja projekteerisid osaühingu AB Ansambel arhitektid Veiko Vahtrik ja Toivo Tammik.

"See oli võimalik täpselt päikesesse asetada oma eluruumidega. Siis me saime lõuna poole teha ulatuslikud rõdud, kuhu paistab suvel päike, aga mis samas varjavad eluruumides suvist päikest ja talvist lasevad kenasti sisse. Kõikidel korteritel on nii põhja- kui ka lõunavalgus," selgitas Tammik.

Tulevastelt elanikelt küsitakse üüri neli eurot ruutmeetri eest.

"Kahetoaline on näiteks umbes 40 ruutu, siis tulebki arvestada 40 korda neli ehk 160 eurot üür pluss kõrvalkulud," arvutas Järva valla piirkonnajuht Kaido Krause.

Üürimaja avamisel osalenud riigihalduse minister Jaak Aab ei osanud öelda, kas üldse või millal avaneb riikliku üürimajade programmi uus taotlusvoor, kuid maaelanike elutingimuste parandamiseks võimaluste loomist plaanib valitsus tema sõnul jätkata.

"1. jaanuarist soovime ja oleme kokku leppinud juba selle, et KredEx hakkab toetama ka eluaseme rekonstrueerimist või soetamist maal. Ehk siis sama häda - kus kinnisvara hind ei ole väga kõrge, tagatis pangale ei kõlba, siis KredEx annab selle tagatise ja siis saab ka pank appi tulla," rääkis ta.