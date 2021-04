Lõuna-Eesti väikesed talupoed rajasid kontaktide vältimiseks iseteeninduse

Võrumaal Rõuges on juba mõnda aega olnud avatud väike talupood, kus ostja peab ise arve tasumisega hakkama saama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sellise poe pidamine sõltub taustsüsteemist, sõltub olukorrast. Meil on see killuke muust toiduteemast. Külaskäigu tulemuseks saab inimene kotitäie kohalikku värsket kraami ja kinnituse sellest, et ta oskab arvutada ja hea tuju sellest, et teda peeti ausaks inimeseks," rääkis Nopri talu peremees Tiit Niilo.

"Iseteenindus on ju mugav, kõiki asju saab ju ise valida, selles mõttes on väga vahva," rääkis ostleja Greeten.

Ka Taevaskoja külas avati iseteeninduspunkt, kus saab osta kohaliku talu toodangut.

"Mõte on selles, et inimesed tulevad. Hommikul kella kaheksast kuni õhtul kella üheksani talveperioodil oleme avatud, inimesed tulevad, saavad endale meeldivat kaupa osta. Meil on mett, küpsiseid, konserve, pasteeti. Täiesti kontaktivabalt saavad siia raha panna, võtta oma kauba ja minna koju," kirjeldas väikeettevõtja Siret Solnik.