Maakonnakeskustes täitusid vaktsineerimisajad mõne tunniga

Järvamaa Haiglas jäi vaktsineerimisele tulemata vaid kolm inimest, kellele leiti asendus. Kui vaktsiine oleks piisavalt, ollakse Paides nädalavahetusel valmis manustama kuni tuhat doosi.

Järvamaa haigla vaktsineerimismeeskond koosnes pühapäeval seitsmest inimesest. Neli tegelesid kaitsesüstimisega, ülejäänud korraldasid inimeste liikumist või sisestasid andmeid arvutisse. Kõik neist tulid tööle väljaspool oma tavalist töögraafikut ja said pooleteisekordset töötasu.

"Järvamaa haiglas on üldse 13 inimest, kes omavad litsentsi selleks, et manustada vaktsiine. Ja kuna tavapäraselt tööpäevadel käib meil plaaniline tegevus, meil on 24 tundi haiglavalved, ka täna 30 inimest töötab teises majas, sealhulgas Covidi-osakonnas, siis inimesed lihtsalt pingutavad," rääkis Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere.

Järvamaa Haigla ämmaemandusjuhi Aiki Mäekivi sõnul on vaktsineeritavad veidi ärevil, mõned ka kardavad, aga üldiselt tahavad kõik vaktsineeritud saada.

Pühapäeval vaktsiini saanud Aravete elanik Hele-Leonide Anton märkis, et vaktsineerimisnimekirja saamisega muret ei olnud, helistades pääses kohe liinile ja pandi kirja.

Raidvere on seda meelt, et kui üle-eestiline digiregistratuur pole parajasti üle kooramatud ja see tõepoolest töötab, on sihtgruppi arvatud inimestel üsna mugav vaktsineerima pääseda.

"Ja ka Järvamaal on esmatasandi tervishoiuteenuse osutajad ja eriarstiabi teenuse osutajad. Tegelikult ei tea me, kas keegi teine veel vaktsineerib, kui palju vaktsineerib. Ja see teeb kindlasti keeruliseks tööjõuressursi parima jagamise. Et võib-olla oleks võinud olla regiooniti üks koordinaator, kes koordineerib antud regioonis vaktsineerimist," rääkis ta.