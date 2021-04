Isamaa alustas Tallinna linnapeakandidaadi otsimist

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et kuigi erakonnas on alanud arutelu, kellest võiks saada Tallinna linnapeakandidaat eelseisvatel kohalikel valimistel, ei ole veel teada, millal päriselt valik tehtud saab.

Isamaa naiskogu laiendatud juhatus esitas pühapäeval Isamaa Tallina piirkonnale ja eestseisusele pöördumise, millega esitab enda poolt Tallinna linnapea kandidaadiks pikaaegse erakonna liikme, naiskogu IREN juhi ja endise rahvastikuministri Riina Solmani.

Seedri sõnul ei jää Solman kindlasti viimaseks Tallinna linnapeakandidaadiks.

"Küllap neid kandidaate on meil rohkemgi. Kas teevad oma ettepanekud veel mõned ühendused või erakonna liikmed, eestseisuse liikmed, volikogu liikmed, piirkonna liikmed... Senine praktika on meil olnud nii, et Tallinna linnapeakandidaadi on otsustanud Tallinna piirkond koos erakonna eestseisusega ühiselt," ütles Seeder.

Seeder ei tahtnud prognoosida, millal Isamaa oma Tallinna linnapeakandidaadi välja valimisega lõpule jõuab.

"Ei oska praegu öelda, meil ei ole mingit kindlat kuupäeva pandud. Eks me siin lähiajal seda kindlasti teeme. Nagu näha, on erakonna sees ka juba valmisolek seda arutada," sõnas Seeder.

Ta ei soostunud ka ütlema, kas aprillikuuga on kandidaat paigas. "Me ei ole otsustanud, et selleks kuupäevaks peab olema meil Tallinna linnapea ja ka teiste võimalike omavalitsusjuhtide kandidaadid paigas. Ei oska lubada, et nüüd kindlasti aprillis," lausus Seeder.