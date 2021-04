Afganistani president avalikustab uue rahuettepaneku

USA hiljutine ajakirjandusse lekkinud ettepanek soovib näha Afganistanis üleminekuvalitsust, millesse oleks kaasatud ka Taliban. Ghani on seni öelnud, et riigi juhte saab valida vaid hääletuskasti juures.

Allikate andmetel kavatseb Ghani esitada oma kolmeetapilise plaani Türgis ÜRO toetusel toimuval konverentsil, millest võtavad osa ka USA, Venemaa ja teised võtmeosalised. Konverentsi aega ei ole veel avaldatud.

Venemaa, USA, Hiina ja Pakistan kutsusid märtsikuus Moskvas peetud kõnelustel Afganistani valitsust ja Talibani üles vägivallast hoiduma ja töötama rahuleppe nimel.

"Ärgitame kõiki Afganistani konflikti osapooli vähendama riigis vägivalla taset ja Talibani liikumist mitte kuulutama välja kevadpealetungi, et vältida edasisi ohvreid ja luua soodne õhustik poliitilis-diplomaatilise lahenduse saavutamiseks," seisis riikide ühisavalduses.

Afganistani suuremaid linnu on viimastel kuudel tabanud terrorirünnakute laine. Sihikule on võetud poliitikuid, riigiametnikke, teadlasi, inimõigusaktiviste ja ajakirjanikke.

Lisaks Moskvas kohtunud neljale riigile püüab USA taaselustada Afganistani ja Talibani takerdunud rahuprotsessi, samal ajal läheneb 1. mai tähtaeg, milleks eelmine USA president Donald Trump oli lubanud Ameerika sõdurid Afganistanist välja viia.

USA uus valitsus eesotsas president Joe Bideniga tahab Talibaniga allkirjastatud kokkulepet üle vaadata, see on aga vallandanud kõikvõimalikud spekulatsioonid Washingtoni edasise rolli üle Afganistanis. Biden on tunnistanud, et vägede väljaviimine 1. mai tähtajaks on võimalik, kuid raske.