Allikad: Biden viib USA väed Afganistanist 11. septembriks

Biden peaks ametlikult oma otsusest teatama kolmapäeval. Allika sõnul jäävad USA sõjaväelased Afganistani ka pärast 1. maid, kuigi eelmine president Donald Trump leppis läbirääkimistel Talibaniga väljumiseks kokku just selle tähtaja, vahendas The Washington Post.

Taliban on lubanud uusi rünnakuid USA ja NATO sõjaväelaste vastu, kui välisväed 1. maiks Afganistanist ei lahku.

Ametlikult on Afganistanis 2500 sõjaväelast, kuigi see number kõigub ning praegu on seal umbes 1000 sõdurit rohkem. Lisaks on Afganistanis kuni 7000 koalitsioonivägede liiget, enamik neist NATO sõjaväelased.

Bideni otsus tuleb pärast valitsuse ülevaadet USA tegutsemisvariantidest Afganistanis, kus rahukõnelused ei ole loodetult edenenud ning Taliban on jätkuvalt tugev jõud vaatamata sellele, et USA on püüdnud 20 aasta jooksul võitlejaid seal alistada ning aidata luua stabiilset ja demokraatlikku valitsemist.

Sõda on nõudnud vähemalt 100 000 Afganistani elaniku, üle 2000 USA sõjaväelase elu ning läinud maksma triljoneid dollareid.

"See on kohene, praktiline reaalsus, mida meie ülevaade avastas. Kui me ületame 1. mai tähtaega ilma selge väljumisplaanita, siis me satume taas sõtta Talibaniga. Seda ei pea president Biden meie rahvuslikuks huviks," ütles aruteluga tuttav olev allikas.

"Me liigume septembriks nulli sõjaväelaseni," lisas ta.