Balti riikidest on enim vaktsineerimise vastaseid Lätis

Leedus on sama näitaja 24 protsenti ja Eestis 32 protsenti. Kuigi Lätis on skeptilisus COVID-19 vastasesse vaktsiini suurem võrreldes Eesti ja Leeduga, on skeptiliste osakaal võrreldes oktoobriga langenud 10 protsenti. Kui oktoobris oli Eestis võrreldes teiste Balti riikidega kõige enam vaktsiini soovivaid inimesi, siis nüüd märtsi seisuga oli neid Leedus enam.

Võrreldes 2020. aasta oktoobriga on inimesed enam valmis end vaktsineerima ning nad on vähem skeptilised vaktsiinide suhtes.

Tööealise elanikkonna seast mõned inimesed ei ole veel otsustanud, kas nad kavatsevad end COVID-19 vastu vaktsineerida. Eestis on neid 19 protsenti, Leedus 22 protsenti ja Lätis 23 protsenti.

Baltiriikides on enam elanikke vaktsineerimise poolt. Tööealisest elanikkonnast on juba vaktsineeritud Leedus kaheksa protsenti, Eestis viis protsenti ning Lätis kolm protsenti. Lätis on vaktsineerida soovivaid inimesi tööealisest elanikkonnast veel lisaks 39 protsenti, Eestis 43 protsenti ning Leedus 45 protsenti.