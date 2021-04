Läti tervishoiuminister karistas kantslerit vaktsiinihangete vigade pärast

Läti tervishoiuminister Daniels Pavluts teatas neljapäeval, et Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiini läbikukkunud hankeprogrammi pärast viis ta ministeeriumi kantsleri Daina Murmane-Umbrasko madalamale ametipositsioonile.

Pavlutsi sõnul vastutab Murmane-Umbrasko selle eest, et Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiini ostmisel ei tagatud läbipaistvat protsessi.

"Vaktsiinihanke töörühma koosolekuid ei registreeritud. Eeskirjade järgimine oli Murmane-Umbrasko otsese vastutuse all. Seetõttu on vajalik teha muudatusi ministeeriumi juhtkonnas. Murmane-Umbraskole on pakutud kahte vaba asejuhi kohta," teatas Pavluts.

Läti oleks esimeses vaktsiinihanke voorus 19. novembril 2020 saanud osta kuni 860 000 doosi Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiini. Selle asemel tellis riik ainult 97 500 doosi. Järgmises voorus ostis Läti 100 000 Pfizer/BioNTechi vaktsiinidoosi, kuid võimalik oli tellida vähemalt 430 000 annust.

Pavlutsist sai Läti tervishoiuminister 7. jaanuaril 2020. Koroonavaktsiinide tellimise ajal oli riigis tervishoiuministriks Ilze Vinkele.