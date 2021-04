Keeleamet: Saaremaale peab saama lennata eestikeelse piletiga

Keeleameti hinnangul on Saaremaa lennuliinil vaid ingliskeelsete piletite müümine vastuolus nii tarbijakaitseseaduse kui ka keeleseadusega.

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk teatas Saaremaa lennuliini opereerivale NyxAir OÜ-le, et keeleameti poole pöördus inimene küsimusega, kas võõrkeelne pilet Eesti sisesel lennuliinil on õiguspärane.

"Pöördumisele lisatud pileti koopial esitatud andmetega tutvumisel selgub, et peale väljalennu aja sisaldab piletil esitatud ingliskeelne tekst olulist teavet pileti tühistamise või ümberregistreerimise tingimuste, pagasiveo jms kohta. Kõik need andmed on käsitatavad tarbijateabena, mis tarbijakaitseseaduse § 4 lg 3 kohaselt peab olema eesti keeles, kui tarbija ei ole nõustunud selle esitamisega mõnes muus keeles."

Tomusk lisas, et kaebuse menetlemisel tutvus keeleamet NyxAir OÜ veebilehega ning tuvastas, et sellel oli esitatud teavet lennuga seotud asjaolude kohta, ametil meil ei õnnestunud leida märkust selle kohta, et pileti ostjalt oleks küsitud nõusolekut saada talle olulist teavet võõrkeeles.

"Keeleameti hinnangul on võõrkeelse pileti müümine vastuolus eespool osundatud tarbijakaitseseaduse § 4 lg 3 ja keeleseaduse § 17 lõikega 1, mille kohaselt kaupade ja teenuste tarbijal on õigus eestikeelsele teabele ja teenindamisele tarbijakaitseseaduse alusel."

Keeleamet ootab NyxAiri selgitust hiljemalt 3. maiks.