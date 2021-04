Õpilased kaunistasid remonti mineva Saaremaa ühisgümnaasiumi seinu

Saaremaa ühisgümnaasiumi haldusjuht Aado Haandi selgitas ERR-ile, et pärast remonti jäävad alles vaid seinad ja enamjaolt ka ruumilahendus, muu aga muutub.

Seega tuligi kooli huvijuhil Arti Allmägil mõte, et jätaks kooli kaunite mälestustega mällu ehk kaunistada mõned seinad õpilaste loominguga. Esimeseks sai kaunistatud huvijuhi enda kabinet.

"See kõik sai alguse jah minu peast, et kui koolimaja läheb lammutamisele, et teeme ta siis vähemalt enne lammutamist ilusamaks. Ja nii need teosed siin koolimajas nüüd on. Need on nüüd viie 11. klassi õpilase tööd ja nad tegid neid umbes kolm nädalat," selgitas ta.

Õpilased ise olid aga entusiastlikud. "Õpetaja saatis klassigruppi üleskutse, et tühi sein ja tehke midagi. Ütlesin sõbrannadele, et aga lähme ja teeme midagi," sõnas gümnasist Liisi Leppik

Õpetaja Indrek Peil ütles, et sellest on kahju, et kaunistatud seinad lõpuks siiski ära kaovad. "Ühe võimalusena on see võimalik korralikult maha pildistada ja kleepkile peale välja printida ja panna mujale," lisas ta.