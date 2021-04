EMA kõrge ametnik seostab AstraZeneca vaktsiini tromboosiga

Euroopa Ravimiameti (EMA) kõrge ametnik ütles teisipäeval avaldatud usutluses, et AstraZeneca koroonavaktsiinil ja veretombide tekkel on seos.

EMA vaktsiinijuht Marco Cavaleri ütles Itaalia ajalehele Il Messaggero: "Minu arvates võime nüüd öelda, et seos vaktsiiniga on selge."

"Aga me ei tea veel, mis selle reaktsiooni põhjustab," lisas ta.

Cavaleri sõnul kinnitab EMA seost lähiajal.

Vastuseta küsimus, kas AstraZeneca koroonavaktsiini saajatel on ohtlike trombide tekke tõenäosus suurem kui elanikkonnal keskmiselt, on kahandanud oluliselt usaldust selle vaktsiini suhtes.

Mitu riiki, teiste hulgas Itaalia, katkestasid trombide ilmnemise tõttu AstraZenecaga vaktsineerimise, kuid jätkasid seda taas, kui EMA kinnitas, et vaktsiini kasutegur ületab märgatavalt võimaliku kahju.

EMA on öelnud, et põhjuslik seos vaktsiini ja trombide vahel on võimalik, ja lubanud sel nädalal täiendavat hinnangut.

"Me püüame saada toimuvast täpset pilti, määratleda üksikasjalikult selle vaktsiini mõjul tekkiva sündroomi," ütles Cavaleri. Ta lisas, et vaktsineeritute, eriti noorte hulgas on eeldatust rohkem tromboosijuhtumeid.