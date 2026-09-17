X!

Komisjon piirab EL-is laste juurdepääsu sotsiaalmeediaplatvormidele

Välismaa
{{1789638240000 | amCalendar}}
Laste nutisõltuvust kujutavad nukud Düsseldorfi vastlakarnevalil.
Laste nutisõltuvust kujutavad nukud Düsseldorfi vastlakarnevalil. Autor/allikas: SCANPIX / Jochen Tack / Alamy
Välismaa

Euroopa Komisjon võttis neljapäeval vastu turvalise internetikasutuse määruse (EU KIDS ACT), millega suurendatakse Euroopa Liidus (EL) laste turvalisust internetis. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod.

"Täna puutuvad meie lapsed kokku kõige keerukama tehnoloogiaga, mis kunagi loodud, kuid seda tehnoloogiat ei ole loodud laste heaolu ja arengu huve silmas pidades," ütles von der Leyen pressikonverentsil.

Tema sõnul seab kavandatav Euroopa Liidu laste internetiseadus (EU Kids Act) digimaailmas selged piirid nagu need kehtivad igapäevaselt pärismaailmas.

Ettepaneku kohaselt, mille üle hakkavad läbirääkimisi pidama EL-i liikmesriigid ja Euroopa Parlament, oleksid 13–15-aastaste laste kontod vanemliku kontrolli all.

Alla 18-aastastele mõeldud sotsiaalmeedia- ja videoteenustele, internetimängudele ning tehisintellektil põhinevatele kaaslastele ja juturobotitele hakkaks kehtima nimekiri lubatud ja keelatud tegevustest.

Nende hulka kuuluks sõltuvust tekitavate funktsioonide, profiilipõhiste soovitusvoogude, lõputu kerimise, kasutajate premeerimisega manipuleerivate võtete ning võõraste soovimatu kontakti keeld. Tehisintellektil põhinevad kaaslased ja juturobotid peavad olema sotsiaalmeediakeskkondades vaikimisi välja lülitatud.

Veebiplatvormid peavad kujundama lastele turvalised algoritmid ning pakkuma hõlpsasti kasutatavaid vanemliku kontrolli võimalusi ja tööriistu kasutajate blokeerimiseks ning vaigistamiseks, seisab ettepanekus.

Euroopa Komisjoni esitatud ettepanek järgneb sarnastele algatustele Austraalias, Ühendkuningriigis, Hiinas, Indias, Türgis ja mitmes EL-i riigis ning peegeldab kasvavat muret selle pärast, millist mõju avaldavad Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube ning ChatGPT laste vaimsele tervisele ja turvalisusele.

Esimesena sellelaadsed piirangud kehtestanud Austraalia raskused alla 16-aastastele mõeldud sotsiaalmeediakeelu jõustamisel võivad aga tähendada, et ka Euroopal seisab ees keeruline võitlus, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Kavandatav EU KIDS ACT on üles ehitatud neljale sambale

Ettepaneku kohaselt saaksid lapsed luua oma isikliku konto sotsiaalmeediaplatvormil alles alates 15. eluaastast.

13–15-aastaste laste puhul on nõutav vanemlik kontroll. See tähendab, et eestkostjad saavad luua minikontosid, millele lastel on juurdepääs oma eestkostja konto kaudu. See annaks neile juurdepääsu eakohasele sotsiaalmeediale ja videojagamisplatvormidele.

Lisaks peavad minikontodel pakutavad teenused sisaldama kaitsemeetmeid, nagu sotsiaalsete kontaktide ja ekraaniaja piiramine kuni ühele tunnile päevas. Sellega tagatakse, et eestkostjad saavad toetada oma laste iseseisvat ja turvalist arengut internetis.

3–13-aastastel lastel ei ole juurdepääsu sotsiaalmeediale, kuid neil on juurdepääs spetsiaalselt nende jaoks loodud lapsesõbralikele videojagamisteenustele oma eestkostja hallatavate kontode kaudu. Kui täiskasvanu annab oma seadme kasutamiseks lapsele, peab ta saama kergesti tagada, et lapsel on juurdepääs ainult lapsesõbralikele teenustele ning lapse sotsiaalmeediakasutus ei ületa ühte tundi päevas.

Piirangud kehtestatakse kõigile internetipõhistele teenustele, millega pakutakse alla 18-aastastele kasutajatele sotsiaalmeediateenuseid, videote jagamist, veebipõhiseid videomänge, tehisarukaaslasi ja juturoboteid.

Sõltuvust tekitav sisu ja profiilianalüüsil põhinevad algoritmid keelustatakse. Samuti keelatakse lõputu kerimine ilma loomulike pausideta, preemiat sisaldavad trikid ja tõuketeatised uneajal, samuti soovimatu kontakt võõrastega. Lisaks tuleb vaikimisi välja lülitada tehisarukaaslased ja juturobotid ning need ei või simuleerida inimestevahelisi suhteid viisil, mis tekitab emotsionaalset sõltuvust.

Alaealiste profiilid peavad olema vaikimisi privaatsed ning asukohatuvastus, kaamera ja mikrofoni juurdepääs peavad olema välja lülitatud. Veebiteenused peavad pakkuma alaealistele ka lihtsaid viise kasutajate blokeerimiseks ja vaigistamiseks, tõhusaid ajahaldusvahendeid ja turvalisi soovitussüsteeme, mida alaealised saavad kontrollida, häälestada ja lähtestada.

KIDS ACT-i kohaselt peavad internetipõhised teenused ja rakenduste poed kasutama vanusetuvastuse vahendeid. Näiteks võivad nad kasutada EL-i vanusekontrolli rakendust, mis ei säilita isikut tõendavaid dokumente ega biomeetrilisi andmeid.

Olemasolevate kontode puhul peavad teenuseosutajad hindama kasutaja vanust asjakohaste andmete põhjal, milleks on näiteks konto loomise kuupäev või krediitkaardi andmed.

Nüüdsest peavad väga suurte digiplatvormide pakkujad tõendama, et nende teenused on oma disainilt ohutud.

Plaani selle kohta, kuidas nad kavatsevad nõudeid järgida, peavad platvormid esitama nii komisjonile kui ka sõltumatule audiitorile, kes peab uut teenust, funktsiooni või funktsionaalsust põhjalikult hindama. Kui komisjon leiab audiitori aruande põhjal, et nõuete vastavuse kavas on puudusi, võib ta nõuda, et teenuseosutaja need parandaks.

Ettepanekut hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja Nõukogu.

Toimetaja: Mait Ots, Karl Kivil

Allikas: Reuters

Samal teemal

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:55

Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat

14:47

Tehisintellekti professor: tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita

14:46

Kallas ERR-ile: sagenenud hübriidrünnakute taga on Venemaa soov hirmutada Euroopa elanikke

14:41

Hambaarst: piimahambaid peab ravima, sest kaaries kandub ka jäävhammastele

14:31

Tööandjad: töötuskindlustusmakse langetamise ärajätmine on põhjendamatu Uuendatud

14:26

Komisjon piirab EL-is laste juurdepääsu sotsiaalmeediaplatvormidele Uuendatud

14:19

Harri Tiido: geopoliitikast reeglite mittetoimimise ajastul

14:17

Purga: riigieelarvega on keeruline, kultuuris on pingeline seis

14:14

Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks

14:09

Music Estonia uus juht: tahan kõigiga maha istuda ja eesmärkidest rääkida

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16.09

DNA-niidiots sidus endise politseiniku kolmikmõrvaga, uurimine aga lõpetati

16.09

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn Uuendatud

12:58

Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast Uuendatud

16.09

Sõja 1666. päev: Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24 Uuendatud

06:38

Rootsi meedia: valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon

16.09

22. septembril toimub haridustöötajate hoiatusstreik

16.09

Suri endine päästeameti peadirektor Kalev Timberg

16.09

Kusti Salm: Dataseliga lepingu sõlmimisele eelnes pikk eeltöö

10:50

Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks

16.09

Epner "Pealtnägijale" kunstnike liidu oksjonist: mõned hinnad on häbematult soodsad

ilmateade

SPORT

14:55

Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat

14:14

Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks

13:47

Tartu Rattamaraton toob starti tugevad gravel-sõitjad ja vormel-1 piloodi

13:07

Kristal tegi Šveitsi kõrgliigas debüüdi

loe: kultuur

14:09

Music Estonia uus juht: tahan kõigiga maha istuda ja eesmärkidest rääkida

13:50

Pildid: Tallinna teletorni fuajees astuvad dialoogi Constantin Brancusi ja EKA noored skulptorid

13:44

Ülevaade. Mis toimub fotograafias? Pildiuputusest tagasi autori, materjali ja aeglase vaatamise juurde

13:02

Jaanus Nõgisto: festivalil "Viljandi 1976" alustasime uut Ruja

loe: eeter

14:41

Hambaarst: piimahambaid peab ravima, sest kaaries kandub ka jäävhammastele

13:33

Katrin Soika oma pere haridusdünastiast: õpetajaamet on meil geenides

13:02

Jaanus Nõgisto: festivalil "Viljandi 1976" alustasime uut Ruja

12:13

Rajaleidja: jalgu trampiv vanem annab märku lahendamata suhtlusprobleemist

Raadiouudised

12:30

Jutt Kanadast kui EL-i assotsieerunud liikmest tekitab segadust

12:25

Raadiouudised (17.09.2026 12:00:00)

12:25

Telefonikelmid on taltunud

12:25

Koolides napib tugispetsialiste

10:50

USA Esindajatekoda kiitis heaks tollimaksupaketi

09:25

Raadiouudised (17.09.2026 09:00:00)

16.09

Päevakaja (16.09.2026 18:00:00)

16.09

EK presidendi kõnes kõlanud lubadusi kuulati skepsisega

16.09

Valitsus otsib riigieelarves kärpekohti taristuinvesteeringutest

16.09

Ida-Viru meditsiiniasutused alustaid ühiskampaaniat uute arstide meelitamiseks maakonda

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo