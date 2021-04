Otse kell 10: Kallas avalikustab koroonaviiruse mõjude leevendamise kava

Riigikantseleis valmiv koroonaviiruse mõjude leevendamise kava kirjeldab otsuste langetamise põhimõtteid ja vajalikke tegevusi, et Eesti elu saaks koroonakriisist taastuda.

Kava saadetakse neljapäeval avalikule konsultatsioonile, et koguda riigi ja ühiskonna kiiremaks taastumiseks ettepanekuid ka ettevõtetelt, vabaühendustelt ja nende esindusorganisatsioonidelt ning teistelt huvirühmadelt.

Kallas ütles kolmapäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et valitsusel on plaanis tulla välja viirusega elamise valge raamatuga.

"Tahame sellega konsulteerida kogu ühiskonnaga, et kuidas edaspidi vältida seda olukorda, et riik peab midagi sulgema või piiranguid kehtestama, kuidas saaksime paremini kõik selle regulatsiooniga töötada. Et kui teame, et ohutase on kollane, siis teame, mis peame tegema. Kui olen toitlustusasutus, siis teen seda, kui olen eraisik, siis teen seda," selgitas Kallas.

ERR.ee ja ETV näitavad peaministri avaldust otseülekandes.