Venemaa saadab Arktikasse tuumajõul töötava torpeedorelva

Venemaa veealuse relva laskekaugus on 10 000 kilomeetrit. Relv on ette nähtud vaenlaste rannikuäärsete linnade hävitamiseks. Poseidonil on võimekus muuta linnad aastakümneteks elamiskõlbmatuks, teatas The Times.

"Veebruaris käskis Venemaa president Vladimir Putin ajakohastada Poseidoni torpeedo testide võimekust. Täiendav torpeedo testimine toimub juba sel aastal," teatas The Times.

Kosmotehnoloogiafirma Maxar avaldas sel nädalal satelliidipildid, kus selgus, et Venemaa renoveerib Arktikas külma sõja aegseid sõjaväebaase ja ehitab uusi maa-aluseid baase. Peamiselt ehitatakse baase Koola poolsaarel Murmanski linna lähedal.

USA kaitseministeerium teatas, et jälgib Venemaa sõjalist ülesehitust Arktikas väga tähelepanelikult.

"Me jälgime seda väga tähelepanelikult. Arktika on võtmetähtsusega regioon, mis on meie kodumaa kaitseks ülioluline," teatas Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

Arktika sulav jääkate avab uued laevaliiklus võimalused Euroopa ja Aasia vahel. Moskva reklaamib põhjapoolset mereteed kui alternatiivi Suessi kanalile. Piirkonnas on ka tohutud nafta- ja gaasivarud.