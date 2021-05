Egiptuse võimud süüdistavad õnnetuse põhjustamises Ever Giveni kaptenit

Egiptuse ametnikud esitasid konkreetsed süüdistused konteinerlaeva Ever Giveni kapteni vastu. Võimud süüdistavad kaptenit, et ta kaotas kontrolli laeva üle ja põhjustas nii Suessi kanali blokeerimise.

"Laev pöördus vasakule ja paremale, enne kui ta kanali kaldal kinni jäi. Kapten andis 12 minuti jooksul kaheksa käsku, kui ta üritas laeva uuesti sirgeks saada," ütles Suessi kanali administratsiooni juhtivuurija Sayed Sheisha.

Küsimus, kes on õnnetuses süüdi, on oluline sellepärast, kui suurt hüvitist peaksid laevaomanikud maksma. Egiptuse võimud arestisid laeva aprillis ja nõuavad nüüd 550 miljoni dollari suurust kahjutasu, teatas The Wall Street Journal.

Ever Given kuulub Jaapani ettevõttele Shoei Kisen Kaisha Ltd. Ettevõtte advokaadid süüdistavad Suessi kanali ametkonda, et laeval lubati kanalisse siseneda, kui Egiptuses oli puhkenud tohutu liivatorm.

Ametiasutus ei oleks pidanud lubama laeval veeteele siseneda. Laeva oleks veeteel pidanud saatma samuti vähemalt kaks puksiiri, väidavad advokaadid.

Ever Given'i kindlustusfirma UK P&I Club ütles laupäeval, et kindlustusandja ja laevaomanikud tahavad leida õiglast ja sõbralikku lahendust.

Suessi kanaliamet (SCA) teatas mai keskel, et alustas kanali laiendamise ehitustöid. Käsu selleks andis Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi isiklikult.

Suessi kanal ühendab Vahemerd Punase mere ja India ookeaniga. Kanal teenindab 13 protsenti ülemaailmsest merekaubandusest ja 10 protsenti meretranspordi naftaveost.

Egiptuse endine president Gamal Abdel Nasser natsionaliseeris kanali 1956. aastal. See põhjustas Suessi kriisi. Kanal toob tänapäeval Egiptuse riigile aastas sisse umbes 5,61 miljardit dollarit.