Lähiajal peaks Norra Orlandi lennuväljale jõudma pommitajate B-1B salk koos enam kui 200-liikmelise meeskonnaga.

USA Euroopa väejuhatus (EUCOM) teatas teisipäeval, et eelrühm kavatseb suunduda Orlandi, kuid ei täpsustanud, millal pommitajad saabuvad.

"Operatiivne valmisolek ja meie võime toetada liitlasi ja partnereid ning reageerida kiirelt on ühise edu jaoks kriitilise tähtsusega. Me hindame püsivat partnerlust Norraga ja ootame tulevikuvõimalusi oma kollektiivkaitse tugevdamiseks," ütles USA õhujõudude kindral Jeff Harrgian.

Pommitajate rakkerühmale (BTF) määratud lennukid ja õhuväelased tulevad kõik Texase Dyessi õhujõudude baasi seitsmendast pommirühmast. Kogu õhujõudude personal kontrollitakse enne Norrasse saabumist Texases meditsiiniliselt läbi ja neile kehtestatakse 10-päevane karantiin.

Orland asub umbes 500 kilomeetri kaugusel polaarjoonest ja sinna pommitajate paigutamine näitab USA õhujõudude üha suuremat pühendumist Arktika piirkonnale.

Eelmise aasta juulis kuulutas USA õhuvägi välja uue Arktika strateegia, mille eesmärk on Venemaa ohu tõrjumine.

"Arktika on tänapäeval maailma kõige olulisemate strateegiliste piirkondade seas ,see on USA õhujõudude üks nurgakivisid, mille kaudu oma valvsust teostada. Tegemist on geostrateegiliselt kriitilise võtmekohaga kodumaa kaitsmisel ja ülemaailmse võimu teostamisel," ütles USA õhujõudude juhataja Barbara Barrett.

Lisaks ühistele õppustele õhus ja maapinnal võivad Norras tulevikus potentsiaalselt tegutseda ka USA mereväe allveelaevad. Nende baasiks saaks Norra mäe alla rajatud koobastest mereväebaas. Selle algatuse eesmärk oleks võidelda Venemaa allveelaevade suurenenud aktiivsusega Barentsi merel ja Arktika piirkonnas.

USA sõjavägi on alustanud ka Alaskal oma positsioonide kindlustamist. Eelmisel aastal paigutati Alaska Eielsoni õhujõudude baasi F-35 hävitajad.

Venemaa asutas 2014. aastal uue Põhjalaevastiku strateegilise väejuhatuse, mis vastutab Arktika, Põhja-Atlandi ja Skandinaavia piirkondade eest. Põhjalaevastiku peamine keskus on Koola poolsaarel, kus asuvad ka maavägede garnisonid ja lennubaasid.

USA Euroopa õhujõud (USAFE) võõrustavad regulaarselt mitmesuguseid USA lennukeid, sealhulgas BTF-i paigutusi. Pommitajad on aga varem tegutsenud peaaegu eranditult Suurbritannias asuvast RAF Fairfordist. Tegemist on spetsiaalse pommituslennukite õhubaasiga Euroopas.