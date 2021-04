Briti toidukullerid nõudsid paremaid tingimusi

Toiduvedu pakkuva Briti ettevõtte Deliveroo kullerid kogunesid Londonis meeleavaldusele, et nõuda ettevõtte turuväärtuse tõusu taustal paremat kohtlemist.

Ettevõte tuli hiljuti börsile ning kohe kukkusid aktsiate hinnad kolmandiku jagu, sest investoritel on tekkinud kahtlus ettevõtte ärimudeli ja jätkusuutlikkuse pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Täna on aktsia hind peamiselt väikeinvestorite toel pisut kosunud.

See annab meeleavaldajatele ärgitust küsida, miks ettevõte, mille turuväärtus on miljardites, ei täida töötajatele antud lubadusi.

Ettevõttega seotud kriitika süvedab investorite skepsist platvormitööga seotud ettevõtete suhtes.

Selle aasta esimese kahe kuuga on toidutellimuste arv kahekordistunud, läinud aastal teeniti aga kahjumit.

"Nõuame õigusi, tunnustust ja ausat töötasu. Deliveroo on minemas börsile ja ettevõtte väärtust mõõdetakse miljardites naeltes. Samas meile, nagu teate, makstakse meile kaugelt vähem miinimumpalgast, see on kaks naela tunnist. Töö eest, millega seda ettevõtet käimas hoiame. Nõnda nõuame tasu, mis peegeldaks seda tööd, mida teeme ning ka riske, mida võtame," rääkis toidukuller Kerry Hargadon.