Vene ballistiline rakett tabas teisipäeva õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnul ei saanud Ukraina oma lääne liitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul hukkus rünnakus kaks inimest ja vigastada sai 21 inimest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 14. oktoobril kell 5.40:

- Vene ballistilise raketi rünnak tabas Kiievi elektrijaama;

- Politico: Trumpi kõnelused Putiniga on ukrainlastele taas löök selga.

Vene ballistilise raketi rünnak tabas Kiievi elektrijaama

Vene ballistiline rakett tabas teisipäeva õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnul ei saanud Ukraina oma lääne liitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul hukkus rünnakus kaks inimest ja vigastada sai 21 inimest.

"Vene ballistilise raketi rünnak Kiievile. Taaskord ei mingit eelhoiatust meie partneritelt," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

"Põhisihtmärk oli energiataristu, täpsemalt soojuselektrijaam CHP-4. Kahjuks sai see tabamuse," lisas Zelenski.

Ukraina toetub Vene rünnakute avastamisel ning oma sihtmärkide tuvastamisel suuresti Lääne, eriti USA luureandmetele.

Zelenski sõnul avastasid Ukraina süsteemid raketid alles siis, kui need linnale lähenesid.

"See on täiesti ebaõiglane, kui nemad hävitavad meie taristut ja Ukraina ei saa isegi varajasi hoiatusi ballistiliste rakettide väljatulistamise kohta," lisas Zelenski.

Rünnak tabas ka Desnjanskõi rajoonis asuvat elumaja. Klõtško sõnul hukkus samas rünnakus vähemalt kaks inimest ja sai vigastada veel umbes 20 inimest.

USA president Trump tekitas möödunud pühapäeval segadust, kui teatas oma sotsiaalvõrgustikus TruthSocial üllatuslikust energiarelvarahust, väites, et Venemaa ja Ukraina on kokku leppinud oma laastavate rünnakute lõpetamises elektrijaamade ja naftatöötlemistehaste vastu.

Trump on korduvalt Zelenskit Vene naftatöötlemistehaste ründamise pärast teravalt kritiseerinud ning ütles möödunud laupäeval, et Ukrainal on aeg saada uus president.

Samas rääkis Trump teisipäeval, et USA ei ole lõpetanud luureandmete vahetamist Ukrainaga.

"Ei, ei ole lõpetanud. Me aitame neid. Me tõepoolest aitame neil jõuda lõpliku otsuseni. Me tahame, et sõda lõppeks," ütles Trump.

Politico: Trumpi kõnelused Putiniga on ukrainlastele taas löök selga

Läinud nädalal teatas Donald Trump ootamatult, et USA on Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga kokku leppinud Venemaa diislikütuse ostmises.

Politico märkis, et Washingtoni ja Kiievi vaheline hõõrumine varjutas Varssavi julgeolekufoorumi üritust, mis on tavaliselt selgelt Ameerika-meelne, arvestades Poola staatust USA võtmetähtsusega liitlasena.

"Ministrid ja riigipead ei ütle otsesõnu, mida nad ameeriklastest arvavad, kuid neil on kahtlemata palju arvamusi – läbirääkimised Putiniga on ukrainlastele järjekordne löök selga," ütles anonüümsust palunud Prantsuse parlamendiliige Politicole.

Ukrainal on siiski praegu rohkem mõjuvõimu kui aasta eest.

"Vähem kui kahe aastaga oleme jõudnud olukorrast, kus meil polnud üldse kaarte, olukorrani, kus meile öeldakse: Ärge käige oma kaarte välja. See on tõeline saavutus," ütles Ukraina välisminister Andri Sõbiha Varssavi julgeolekukonverentsil.