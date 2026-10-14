Soome inflatsioon kiirenes 2,5 protsendini

Soome statistikaameti andmetel kiirenes inflatsioon eelkõige kütusehindade tõusu tõttu. Autode kütusehinnad tõusid septembris aastataguse ajaga võrreldes keskmiselt 32,7 protsenti. Võrreldes augustiga tõusid hinnad 6,8 ​​protsenti, vahendas Yle.

Kütusehindade tõusu taga on sõda Iraanis. Soomes on hinnatõus seni avaldunud peamiselt tanklates. Samal ajal on baasinflatsioon ehk hindade tõus ilma energia ja toiduaineteta püsinud seni mõõdukal tasemel.

"Mida kauem sõda Pärsia lahel ja naftatarne häired kestavad, seda laiemalt hinnatõus levib. Sõda kergitab lisaks kütusele ka väetiste hindu, mis jõuab hiljemalt järgmisel aastal ka toidupoodide lettidele," ütles Soome kaubanduskoja ökonomist Roo​​pe Ohlsbom.