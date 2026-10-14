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Riigikogu opositsioon esitab valitsusele umbusaldusavalduse

Eesti
Valitsuse istung
Valitsuse istung Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu kolm opositsiooniparteid annavad kolmapäeval üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning üheksa fraktsioonitut saadikut.

Umbusaldusavalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonivalitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister Michal on oma ametis läbi kukkunud.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laatsi viitas pressiteates värskele riigikantselei avaliku arvamuse seireuuringule, mille kohaselt tunneb 51 protsenti inimestest end majanduslikult ebakindlalt ja igapäevaste kulude tõusu pärast muretseb 85 protsenti Eesti elanikke. "Need on inimeste päris mured, millega tuleb tegeleda – näiteks võttes sarnaselt lähiriikidega vastu otsuseid kütuse või toiduainete hinna ja majandust kägistavate maksude langetamiseks. Kristen Michali juhitavas valitsuses aga inimeste muresid kuulda ei võeta. Juba täna on planeeritud rida maksutõuse aega pärast 2027. aasta riigikogu valimisi, mis probleeme vaid süvendavad," lausus Laats.

Isamaa fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder sõnas pressiteate vahendusel, et Reformierakonna valitsus on õõnestanud usaldust Eesti riigi vastu nii kodumaal kui ka maailmas. Eriti kriitiliseks peab Seeder olukorda riigikaitse valdkonnas. "Ühiskondlikku usaldust pole õõnestanud üksnes tänane mürsuvahenduskriis. Valitsus on jätnud mitmel korral ja olulisel määral arvestamata kaitseväe juhataja sõjalise nõuande, muuhulgas droonikaitsevõime arendamisel. Tänane valitsus õõnestab ka meie kuvandit maailmas: Eesti antud sanktsioonierand Rosatomile kuuluvale Solikamski magneesiumitehasele on järjekordne näide silmakirjalike otsuste pikas reas," märkis Seeder.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme lisas samas, et arvestatavaid puudujääke leidub iga ministri töös, mistõttu on terve valitsuse umbusaldamine igati põhjendatud. "Rahandusministril puudub sisuline perspektiiv ja pikaajaline vaade riigi rahanduse kordategemiseks, mille tulemus on riigivõla kontrollimatu kasv. Kliima- ja majandusministri suutmatus luua selgust Eesti energiatuleviku, varustuskindluse ning energiahindade osas on pannud löögi alla nii tööstuse konkurentsivõime kui ka tavatarbijate toimetuleku. Sotsiaalminister pole vaatamata põhjalikele analüüsidele loonud tänases demograafilise kriisi olukorras sisulist ja faktipõhist perepoliitikat. Haridusminister on pidevate kiirustatud reformide tulemusel viinud Eesti haridussüsteemi sügavasse juhtimiskriisi, kus õpetajaid koormatakse üha täiendava bürokraatiaga," loetles Helme.

Umbusaldusavaldusel on kolmapäevahommikuse seisuga 33 riigikogu liikme allkiri, algatajad on teinud ettepaneku avaldusega liituda ka sotsiaaldemokraatidele, teatas riigikogu Keskerakonna fraktsiooni meedianõunik Andres Kalvik.

Toimetaja: Mait Ots

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