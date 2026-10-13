Ülemiste terminal valmib 2028 hoolimata raudtee ehituse venimisest

Kuigi Rail Balticu valmimistähtaeg on lükatud 2030. aastalt 2034. aastale, ei muuda see Ülemiste reisiterminali valmimistähtaega ning terminal saab valmis ülejärgmisel aastal.

Taristuminister Kuldar Leis ütles eelmisel nädalal, et kuigi kolme Balti riigi ühise kokkuleppe järgi ehitatakse Rail Baltic valmis järgmise Euroopa Liidu eelarveperioodi vahendeid maksimaalselt ära kasutades 2034. aastaks, siis juba alanud ehitustöid ei peatata.

See puudutab ka Ülemiste terminali, kus lisaks peahoone ehitusele rajatakse ka välialasid. Rail Baltic Estonia meediasuhete juht Silvia Pärmann ütles ERR-ile, et terminal valmib täies mahus 2028. aasta lõpus ja sellest osa on praegu juba kasutuses: terminali ühte ooteplatvormi kasutab Elron ja rongiliinid Tartu ja Narva suunal jäävad ka tulevikus Ülemiste Linda terminali läbima mööda olemasolevat raudteed.

Seega ei jää valmisehitatud terminal tühjalt ootama, kuni rongid Rail Balticul sõitma hakkavad. "Terminal toob veel enne Rail Balticu valmimist kokku trammiliinid, mille abil on ühendus muu hulgas nii lennujaama kui ka sadamaga; bussiliinid ja siseriikliku rongiliikluse," lausus Pärmann.

Ülemiste terminali ehitus liigub plaanipäraselt ning juba praegu on näha, kuidas tulevane transpordisõlm samm-sammult valmib, lisas ta.

"Käesoleva aasta lõpuks valmib hoone betoonkarkass, mille järel on selgelt tajutav nii jaama maht kui ka arhitektuurne vorm," ütles Pärmann.

Rail Baltic Estonia, Tallina lennujaam ja Mainor Ülemiste tutvustasid tänavu veebruaris suurejoonelist plaani, kuidas Ülemiste piirkonnas saab Tallinna uus linnasüda. Kolme peale investeeritakse järgmistel aastatel piirkonna arendustesse ligi 500 miljonit eurot.

Näiteks kerkib Ülemiste linnakusse kõrghoone, kus asub ka konverentsikeskus, ning Euroopa park. Tallinna lennujaam on tegelemas oma 75-miljonise arendusprojektiga.

Tallinn on omalt poolt esitanud taotluse, et Ülemistele võiks kerkida 10 000 istekohaga multifunktsionaalne suurhall.