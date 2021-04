Jesse: kiirustades me taktikat ei muuda

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse ütles "Aktuaalses kaameras" pärast Euroopa ravimiameti teadet trombijuhtude AstraZeneca vaktsiini haruldase kõrvalmõjuna käsitlemisest, et riik esialgu soovitust kasutada vaktsiini üle 60-aastastel ei muuda.

"Kuna eakamatel inimestel ei ole esinenud neid haruldasi, eripäraseid trombe, siis selle tõttu Eesti immunoprofülaktika komisjon ka tegi soovituse kasutada AstraZeneca vaktsiini eakamatel inimestel," ütles Jesse.

Jesse kurtis, et osa segadusest ongi tekkinud seetõttu, et riigile surutakse peale hästi kiiresti otsustamist.

"Me peame võtma siiski natukene aega ekspertidele mõtlemiseks ning ka selleks, et nende ühistele suunistele jõutakse. Üleöö kiirustades head otsused ei sünni, küll aga sünnib juurde segadust ja seda ei ole mitte kellegil vaja," lausus Jesse.

Jesse rõhutas, et immunoprofülaktika komisjon soovitab AstraZeneca vaktsiiniga juba esimese doosi saanud inimestel teha ka teine süst AstraZenecaga.

"Kõik alla 60-aastased inimesed ikkagi võiksid tulla oma teist doosi saama kokkulepitud aegadel," lausus Jesse.

Jesse sõnul kujundavad Euroopa Liidu terviseministrid ja Euroopa ravimiamet ühisel kohtumisel välja ühise lähenemise ja suunised vaktsiini kasutamiseks.

"Seda sellepärast, et oleks võimalik ette valmistada patsiendi materjalid ja selleks, et tervishoid ette valmistada, et nendest ebatavaliste trombijuhtumite märkidest ja sümptomitest oleks võimalik inimestel kiiresti aru saada ning arstid saaksid neid kiiresti aidata," sõnas ta," rääkis Jesse.