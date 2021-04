Tallinnas suletakse öisel ajal konnade liikumise tõttu Astangu tänav

Tallinnas Astangu tänaval on alates kolmapäevast kuni 1. maini kehtestatud ajaline sissesõidukeeld, et tagada kahepaiksetele ohutum rändetee. Piirang kehtib kella üheksast õhtul kuni kella kuueni hommikul ning ei laiene ühissõidukitele.

Piirang kehtib täpsemalt lõigul Kotermaa tn 1 kuni Astangu tn 19/3.

Haabersti linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanov sõnas, et tänava osaline sulgemine on vajalik selleks, et hoida ära konnade massiline hukkumine.

"Astangu tänava lõik on Eesti üks suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni. Piirangu eesmärk on tagada looduskaitse all olevatele kahepaiksetele ohutu rändetee talvituskohtadest Astangu tänava ääres paiknevatesse sigimistiikidesse," ütles Siljanov.

Kuna varem on konnadel liikuda aidanud vabatahtlikud, siis viiruse leviku olukorra tõttu seesuguseid talguid korraldada ei saa.

Siljanov avaldas lootust, et Astangu elanikud mõistavad liikluspiirangu vajalikkust, järgivad seda ning kasutavad sel perioodil hilisõhtutel Astangule jõudmiseks või sealt lahkumiseks Järveotsa teed.

Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all ning punase raamatu uute hinnangute kohaselt on see üks kõige kesisemas seisus olev loomarühm. Kui liiklemiskeeldu ei rakendata ja vabatahtlikke pole abistamas, võib ka väikese liikluskoormuse korral Astangu tänaval konni massiliselt hukkuda.

Palvega tagada Astangu tänaval kahepaiksetele turvaline liikluskoridor pöördus Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti, Tallinna transpordiameti ning Haabersti linnaosavalitsuse poole Eestimaa Looduse Fond.