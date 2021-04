Ööpäevaga tuvastati 677 koroonapositiivset

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 64, haiglaravi vajab 608 patsienti, mis on 13 võrra vähem kui neljapäeval.

Intensiivrav vajab 72 inimest (neljapäeval 68), neist juhitaval hingamisel on 52 patsienti (neljapäeval 49).

Viimase ööpäevaga suri 16 koroonaviirusega inimest, kokku on Eestis nüüd surnud 1006 koroonaviirusega inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 403 inimesel. 308 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 74, Raplamaale 32, Viljandimaale 30, Tartumaale 29, Pärnumaale 26, Lääne-Virumaale 22 uut positiivset testi. Võrumaale lisandus 15, Järvamaale 10, Saare- ja Jõgevamaale kuus, Põlvamaale neli, Läänemaale kolm, Hiiu- ja Valgamaale kaks uut nakkusjuhtu. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 866,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 16,4 protsenti.

Ööpäevaga vaktsineeriti 12 919 inimest, neist 11 648 said esimese vaktsiinisüsti. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 248 237 inimesele, kaks doosi on saanud 73 306 inimest.

Neljapäeval teatas terviseamet 757 uuest koroonapositiivsest.