Haiglate täituvus koroonapatsientidega on langenud 60 protsendile

Nii Põhja- kui ka Lõuna-Eesti haiglates on koroonavoodikohtade täituvus langenud 60 protsendini. See võib viia peatselt plaanilise ravi järk-järgulise taastamiseni.

Terviseamet rõõmustab, et haiglaravi vajajate hulk on tasapisi vähenema hakanud. Reedeks vajas haiglaravi 608 inimest.

"Haiglate täituvus on nii põhjas kui lõunas 60 protsendi tasemel. Võib-olla varsti saame mingeid osakondi tavaravi suunas tagasi liigutama hakata," ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Nakatunute ööpäevane hulk on järk-järgult langenud, reedeks oli see 677, ent piirangute vähendamiseks oleks vaja, et see langeks alla 600. Praegune näit on kolm korda kõrgem kui aasta tagasi, koroonaviiruse esimese laine ajal.

Järgmisel nädalal on Eestisse oodata 51 310 doosi vaktsiini: 26 910 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini, 9600 doosi Moderna vaktsiini ja 4800 doosi AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 248 237 inimesele, kaks doosi on saanud 73 306 inimest.