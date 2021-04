Väikehaiglates võidakse koroonaosakondi sulgema hakata

Kuna haiglaravi vajavate inimeste arv on hakanud langema, saab Sule sõnul mõnes väiksemas haiglas, mille teeninduspiirkond suurema haiglaga kattub, hakata vaikselt Covid-osakondi sulgema.

"Haiglad teevad kõik aktiivselt omavahel planeerimist ja vaikselt hakkame voodifondi vähendama," ütles Sule Covid-voodikohtade kohta. Põhja meditsiinistaap koguneb tema sõnul kolmapäeval ning Lõuna meditsiinistaap reedel.

Esmaspäevase seisuga vajab haiglaravi 595 inimest, kellest 70 on intensiivravil ja 51 juhitaval hingamisel.

Sule selgitas, et kui haiglaravi vajavate inimeste üldarv on languses, siis intensiivravi puhul kiiret langustrendi oodata pole. Kui seal toimuks kiire langus, tähendaks see Sule sõnul seda, et patsiendid ei tee haigustsüklit läbi, vaid surevad.

"Intensiivravi puhul ei tasu praegu eeldada, et need muutused tuleksid kiiresti. Kui see intensiivravi langus tuleb aeglasem, siis see näitab seda, et suure tõenäosusega need inimesed, kes intensiivravi vajavad, paranevad," täpsustas ta.

Haiglaravi vajava inimese keskmine vanus on Sule sõnul 68 eluaastat ning agressiivse Briti tüve tõttu veedavad inimesed haiglas ka kauem aega. Mõni inimene on haiglaravil koguni mitu kuud, lisas Sule.