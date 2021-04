K-rauta: ehituspoodide sulgemine loob ebavõrdse konkurentsisituatsiooni

K-Rauta poodide pidaja Kesko Senukai Estonia juhi Donatas Zalobaitise sõnul on piirangutest tulenevalt tekkinud ebavõrdne konkurentsiolukord ja majanduslik kahju ühele sektorile, kuna ehitus- ja muid aiandusega seotud kaupu vajavad inimesed suunduvad selleks suurematesse toidupoodidesse, mis on vastupidine eesmärgile, mis seati piiranguid kehtestades.

"Sarnase kaubavalikuga poodide erinev kohtlemine põhjustab suuri konkurentsiprobleeme. Sulgemise tulemuseks on olnud kliendivoo ja müügitulu ümbersuunamine ehitus- ja aianduspoodidest suurtesse "toidupoodidesse"," lausus Zalobaitis. "Üheltpoolt on sellel väga tugev majanduslik mõju, aga rahvatervise aspektist tähendab see, et inimeste tulv on suuremalt arvult hajutatud kaubanduspindadelt nüüd ümbersuunatud väiksemale arvule pindadele otsima samu kaupu. Kindlasti ei teeni see nakkusriski vähendamise eesmärki, kui kliendid ühest poest teise suunatakse."

Zalobaitis tõi esile, et inimeste huvi - eriti kevadhooajal - soetada ehitus- ja aianduskauplustes müüdavaid kaupu ei kao pandeemiast olenemata kuhugi.

"Kevadhooaeg on teatud tööde tegemiseks ainuke periood aasta jooksul ning vajadus ehitus- ja aianduskauplustes müüdavate kaupade vastu on eriti tugev just kevadhooajal. Samuti, kuna Eesti elanikel on võimalusi aja sisustamiseks vähem, tegelevad paljud praegu kodu remondi, sisustamise, aiatööde ja muu sarnasega. Samuti tuleb ette mitmesuguseid koheselt lahendamist vajavaid hädatöid, mis ei oota karantiini möödumist," märkis Donatas Zalobaitis.

Ehitus- ja aianduspoodide avamine ei anna pelgalt inimestele võimalust vajaminevaid kaupu soetada, vaid vähendab ka täituvust poodides üldiselt.

"Suudame oma kauplustes tagada nii kõigi ostjate kui meie töötajate ohutuse - kliente teenindatakse isikukaitsevahendeid kasutades, turvalise vahemaa tagant, läbimõeldud, valvatud ja juhitud klienditeekonnal. Ehitus- ja aiapoodide klienditeekond erineb otsustavalt näiteks toidukauplusest, kus inimesed saavad segamatult üksteisega koos oste sooritada," selgitas K-Rauta kaupluste juht kirjas ministrile, kuidas ehituskaupade ostmine on turvalisem just ehitus- ja aianduspoodidest.

ERR kirjutas ehitus- ja aianduspoodide pöördumisest peaministrile ja ettepanekutest, kuidas piiranguid neis poodides kehtestada, aprilli algul.