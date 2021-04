Merkel: koroonasse nakatumine on liiga kõrge

Saksamaa kantsler Angela Merkel hoiatas, et koroonaviirusega nakatumise tase on liiga kõrge.

Hannoveri messil esinenud Merkel tunnistas, et pandeemia on avaldanud tugevat mõju majandusele, kuid selle paranemine sõltub mitmest osast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Majanduse areng sõltub eriti sellest, kui kiiresti suudame nakatumise kontrolli alla saada. Loomulikult on praegune nakatumine liiga kõrge. Haiglate intensiivravi osakondade täituvus on taas tõusuteel ja peame ütlema, et see kolmas laine võib muutuda meie jaoks kõige karmimaks. Selle murdmiseks on kõige tähtsam relv vaktsiin. Testimine aitab luua silla, kuniks vaktsineerimine mõju avaldab," kõneles kantsler.