Kell 20 "Suud puhtaks": kuidas vaktsineerimist paremini korraldada?

Elanikkonna vaktsineerimine on viimaste aastakümnete suurim logistiline operatsioon, seda nii Eestis kui maailmas. Ehkki praeguseks on süstitud üle veerand miljoni vaktsiinidoosi, on protsess tekitanud palju arusaamatusi ja konflikte. ETV arutelusaade "Suud puhtaks" keskendubki teisipäeval vaktsineerimise korraldamisele.