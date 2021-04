Ossinovski ootab vaktsineerimiskorralduse vigade analüüsi

"Vaktsineerimise käiku tuleb süsteemselt auditeerida, kuna valitsuse seatud vaktsineerimise prioriteetidest 80-aastaste ja vanemate inimeste vaktsineerimisel mindi mööda. Peame vaatama, miks nii juhtus. Muidugi mitte süü tuvastamiseks ja karistamiseks, vaid selleks, et teha vajalikud järeldused tulevikuks," ütles Ossinovski ERR-ile.

Ossinovski rääkis kolmapäeval ERR-i veebisaate "Otse uudistemajast"

venekeelses väljaandes, et kuigi Eesti on üldiselt vaktsineerituse tasemelt Euroopas kolmandal kohal, siis üle-80-aastaste vanuserühma osas oleme Euroopa üks viimaseid. Samas kasvab eakate hulgas risk koroonaviirusega nakatumisel haiglasse sattuda ja surra hüppeliselt. "Tänaseks on see (80+ vanuserühma vaktsineerituse tase - toim.) küll tõusnud üle poole, aga on ikka üks Euroopa Liidu madalamaid. Pea kümme riiki on juba jõudnud 90 protsendini või üle selle," ütles Ossinovski.

Samal ajal vaktsineeriti Eestis aga märksa nooremaid inimesi, viitas Ossinovski: "Räägitakse, et näete, vaktsiine ei jätku, aga kui vaatame, et kogu 80+ vanuserühma vaktsineerimiseks on vaja veel umbes 30 000 doosi vaktsiini, siis samas ainuüksi eelmisel nädalal tehti umbes 40 000 vaktsineerimist. Nii et see ei ole vaktsiinide kättesaadavuse, vaid prioriteetide seadmise küsimus."

Ossinovski rõhutas, et eakate eelisvaktsineerimisel on esmane eetika aspekt, mille kohaselt on riigi ülesanne kaitsta esmajoones just kõige kaitsetumaid. Teisalt on see ka piirangute kestvuse küsimus. Eakate kiiremal vaktsineerimisel oleks tema sõnul olnud võimalik ära hoida kümneid surmasid ning vähendada oluliselt ka haiglapatsientide hulka. See võimaldaks kiiremini taastada plaanilist ravi, mis on väga oluline kõigile teistele patsientidele ning ka piiranguid kas või natuke varem leevendama hakata.

"Kui võtame 30 000 doosi vaktsiini ja anname selle vanuserühmale 50-60 eluaastat ning selle tulemusel ei paku seda üle-80-aastastele, siis kuu perspektiivis tähendab see, et kümned inimesed surevad, kelle elud teise stsenaariumi korral oleks võinud päästa," rääkis Ossinovski.

Ta rõhutas, et mitmes riigis, kus 80+ vanuserühma vaktsineeritus on kõrge, langeb suremus hoolimata sellest, et nakatumine kasvab. "80+ vaktsineerimise ja suremuse vahel on täiesti otsene seos ning see on teadus, mitte poliitiline retoorika," tõdes Ossinovski.

Kuna eakate hulgas on hospitaliseerituse tase nii kõrge ning seetõttu on ka haiglad suure koormuse all, siis oleks haiglaravile sattuvate inimeste arvu vähendamiseks ja ühiskonna avamiseks vaja lähima paari nädala jooksul vaktsineerida just see riskirühm. "Miks seda siiani tehtud ei ole, on just nimelt valitsuse tasemel prioriteetide seadmise küsimus," märkis opositsioonipoliitik.

Ossinovski rõhutas, et ei soovi praegu süüdlaste otsimist, küll aga selguse saamist siis, kui olukord on leevenenud. "Selge on, et ühiskonnal tuleb analüüs teha - kes ja miks tegi vastavad otsused või jättis need õigel ajal tegemata - näiteks mis puudutab eakate prioriteetset vaktsineerimist. Siin tehti ühemõtteliselt viga. Aga täna oleks väga oluline vigu tunnistada ja need kiiresti parandada," rääkis ta. "Kindlasti on oluline selgeks saada, miks nii juhtus ja kes selle eest vastutab. Aga ma ei hakkaks praegu sellega tegelema."

Ossinovski avaldas lootust, et ka riigikontrolör analüüsib vaktsineerimise juhtimist ja läbiviimist.