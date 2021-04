Vabatahtlikud päästavad kevadrändel konni autoteedelt

Suure Emajõe äärses Ihaste linnasosas on kevadel inimesed harjunud üle tee aitama konni, kes endale sobivat vesist elupaika otsivad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sel aastal on konnade rände tõttu piiratud isegi autoliiklus. "Siin, Ihastes on parim näide, kuidas sujub koostöö konnatalguliste ja linnavalituse vahel - kõnealune teelõik, kus konnaränne toimub, on kinni pandud teatud kellaajast teatud kellaajani, et konnad saaksid rahulikult rännata oma talvitumiskohast sigimiskohta," selgitas "Konnad teel(t)" kampaaniajuht Henry Timusk.

Õhtuse jalutuskäigu ajal saab igaüks ise väikeseid kahepaikseid üle tee aidata. Pimeda ajal tee ääres liikudest tuleb aga kindlasti kanda helkurvesti.

"Praegu, rände tippaja eel me teeme lihtsalt n-ö konnapatrulle, me liigume läbi kõik marsruudid, vaatame arvukust ja hindame olukorda. Tavaliselt me leiame selle käigus mõned konnad. Eile me soovisime juba koju hakata minema, aga mu poeg tingimata tahtis veel konni päästa ja viimane konn, kelle ta leidis, oligi huvitaval kombel väga-väga haruldane mudakonn," rääkis Ihaste elanik Lenne Rähn-Kuusik.

"Laps oli päris uhke oma leiu üle, ta oli väga rahul sellega ja päris tükk aega me imetlesime seda konna ja aitasime ta kenasti sinna, kuhu ta soovis minna," lisas naine.