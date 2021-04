Peruu valimistel konkureerivad Castro fänn ja autoritaarse eksjuhi tütar

Castillo on endine kooliõpetaja, kes lubab riigistada kaevandusfirmad. Fujimori on endise raudse käega riigipea Alberto Fujimori tütar.

Castillo juhib marksismist inspireeritud parteid, mis ülistab Kuuba endist kommunistliku liidrit Fidel Castrot, teatas The Wall Street Journal.

"Meile öeldakse sageli, et riiki saavad valitseda ainult politoloogid, konstitutsionalistid ja need kellel on kõrgharidus. Neil on olnud nüüd piisavalt aega," ütles hiljuti Castillo.

"Presidendivalimistel toimub rikaste ja vaeste võitlus. Näen ülemuse ja töölise, isanda ja orja vahelist võitlust," teatas teisipäeval Castillo.

Fujimori vabastati Limas asuvast naiste arestimajast eelmise aasta mais. Teda süüdistati rahapesus.

Keiko Fujimori lubas vanglast vabastada oma isa Alberto Fujimori. Alberto Fujimori kannab inimõigustega seotud kuritegude eest 25-aasta pikkust vangistust.

Kaks teise ringi kandidaati selgusid pühapäeval. Esimeses voorus osales 18 kandidaati. Viimane valimiste etapp toimub Peruus 6. juunil.

"Ma ei tea keda toetada. Nad mõlemad on kohutavad. Oleme väsinud," ütles Peruu pealinnas Limas elav meditsiinitöötaja Maria Gonzales.

Peruu poliitikavaatlejad on mures riigi demokraatia pärast.

"Oleme Peruu demokraatia püsimise pärast väga mures. Sõltumata sellest, kes võidab, jääb kaks kolmandikku riigist õnnetuks. Võitja võib tulemusi valesti lugeda, arvates, et neil on mandaat, mida neil tegelikult ei ole," ütles Delaware'i ülikooli Peruu politoloog Julio Carrion.

Peruu parlament on erinevate poliitiliste jõudude vahel killustatud.

"Ei ole mõeldav, et see, kes võidab, suudab tõhusalt valitseda," ütles USA Peruu ekspert Michael Shifter.

Peruu majandus langes 2020. aastal 11 protsenti. Koroonaviiruse epideemiast tingituna suri 55 000 inimest.