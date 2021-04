Pentus-Rosimannus: riigi rahandus vajab reforme

Valitsus arutab aprillikuu jooksul riigi eelarvestrateegiat ja tuleva aasta riigieelarve esimest versiooni, mis on vaja esitada kuu lõpuks. Rahandusministeeriumi pressiesindaja sõnul jätkuvad arutelud ja neljapäeva pärastlõunal ja reedel.

Eelarvestrateegias on prioriteetideks digi- ja rohepööre ja pandeemiakriisist väljumine. Suuremaks sihiks tuleb rahandusministri sõnul seada ka rahanduse korrastamine.

Pentus-Rosimannus kirjutas sotsiaalmeedias, et digi- ja rohepöörde jaoks on kasutada mitu miljardit euroraha, samal ajal tekitab muret aga aastatega kasvanud eelarvepuudujääk.

Eelmine rahandusminister lubas ligi miljardi euro suurust kärbete kava, Pentus-Rosimannuse sõnul pole sellist kava olemas. "Pole kunagi olnudki. Selle asemel haigutab vähemalt sama suur täiendav auk, lisaks siis kriisieelsetel aastatel kaevatule," kirjutas minister.

Eelarvest otsitakse kokkuhoiukohti

Minister märkis, et majanduse kasvust tulenevat puudujäägi vähenemist saab oodata vaid siis, kui ühtegi kulu lisavat muudatust mitte teha. "See tähendab – kellegi palku ei tõsta, mingeid uusi avalikke teenuseid ja nendega kaasnevaid püsikulusid ei kavanda," kirjutas Pentus-Rosimannus.

Mitmes strateegilises sektoris on aga õigustatud ootus palgatõusuks. Seetõttu on ministri sõnul vaja eelarveprotsessi reformida.

"On selge, et reforme on vaja ja vaja pigem rohkem kui vähem. Alustades kas või selle sama eelarveautopilootika vähendamisega, mille puhul enamus kulusid on jäigalt paigas ja lõpetades vajadusega revideerida valdkondlikke poliitikaid, mis on mitukümmend aastat vanad. Kui reformid suurendavad tulevikus eelarvetulusid, on nende läbiviimiseks lubatav ka ajutine defitsiidi lisandumine. Aga see rehkendus peab klappima raudkindlalt," kirjutas Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannuse sõnul peaks eelarvepoliitika automaatika olema kohandatud tsüklilisele paindlikkusele.

Varem on minister öelnud, et kulude lisamine eelarvesse on lihtne ja libe tee, selle asemel ootab kõikidelt valitsemisaladelt eelarvestrateegiasse tuleviku kasvu toetavate reformide ettepanekuid.

Täpsetest otsustest, mis valdkonnad ja mis ulatuses reformimist vajavad, on ministeeriumi teatel veel vara rääkida.