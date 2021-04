Läänemaal põles rannaäär, saunamaja hävis tules

Päästeameti pressiesindaja ütles ERR-ile, et ohus oli kolm maja, kuid päästjatel õnnestus tule levik nendeni peatada.

Päästeameti kinnitusel inimestele ohtu ei olnud.

Põlengule reageeris suur hulk päästjaid ja ka kustutuskopter.

Päästeameti hinnangul sai tulekahju alguse kulupõletamisest.

Päästeamet rõhutas, et käesolev nädalavahetus on näidanud, et tuulise ilmaga läheb tuli kergesti kontrolli alt välja ning isegi, kui inimestel on kulupõletamise juures kaasas tulekustuti või vesi, ei suudeta sellele oma jõududega piiri panna.