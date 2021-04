ETV+ jõuab aina rohkemate vaatajateni

Rahvusringhäälingu venekeelne telekanal ETV+ on eetris juba kuuendat hooaega ja üha rohkem vaatajaid on selle kanali üles leidnud. Vähemalt kord kuus ja vähemalt 15 minutit vaatas eelmisel aastal ETV+ 325 000 inimest ehk rohkem kui teisi venekeelseid kanaleid.

Teisisõnu on ETV Plussist saanud Eestis venekeelne kanal, mida vahetevahel vaatab kõige laiem auditoorium.

Samamoodi kinnitab aeg-ajalt vaatamist nädala kaupa tehtud statistika käesolevast hooajast. Vähemalt kord nädalas ja vähemalt 15 minutit vaatab ETV+ üle 200 000 inimese ja ka selle näitaja poolest on tegu edukaima venekeelse kanaliga. Kuigi vaatamisaja poolest on endiselt Venemaa kanalid populaarsemad, siis ETV Pluss on Eesti venekeelse vaataja üles leidnud.

ETV+ populaarseim saade on "Aktuaalne kaamera", märtsis järgnesid uudistesaatele iluuisutamise MM ja siis juba saated "Peegel", "Oma tõde" ja "Insight".

Oma osa ETV+ leviku tõusus on ilmselt koroonakriisil, mis huvi info järele suurendas ja mida just uudistesaade ning publitsistika pakuvad.

ETV Pluss ilmus teleekraanile viis ja pool aastat tagasi ning on tasapisi leidnud tee vaatajateni. Üks vaataja on ERR-i uudistejuht ja tuleb välja, et ta vaatab seda isegi rohkem kui amet nõuab. "Vaatan neid vestlussaateid, päevapoliitilisi saateid, seal on põnevaid asju aeg-ajalt. Aeg-ajalt olen vaadanud filme, sest seal on teistsugune filmivalik ja minu vanusegrupile võib olla huvitav," rääkis ERR-i uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost.

Hommikuprogramm ei koosne ainult uudistest. Olemas on ka "Kofe+", mis on sisult nagu "Terevisioon". Saatejuhid Andrei ja Elena tõusevad igal tööpäeval kell viis hommikul, et vaatajad kodudes saaksid hommikusöögi ajal televiisorit vaadata. Ja nii juba viis aastat.

Populaarsus tuleb aja jooksul ja seda mitte ainult venekeelsete elanike seas.

"Mu naaber näiteks ütles mulle, et ta varem vaatas hommikuti ainult "Terevisiooni". Praegu ta vaatab "Terevisiooni" ja "Kofe+" kordamööda," rääkis saatejuht Andrei Titov.

"Iga kuu vaatab meid 300 000 inimest ja iga nädal meid vaatab umbes 220 000. Neid numbrid on paremad kui meie konkurentide omad kui me räägime PBK-st, NTV-st ja RTR-st," sõnas ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja.

Viimasel aastal on kanali populaarsuse veduriks saanud koroonaviirus. ETV+ vahendas iga päev valitsuse pressikonverentse ning kanali suurima vaatajaskonnaga saade "Aktuaalne kaamera" on pidevalt toonud inimesteni olulise kriisiinfo.

Omasaateid kahe miljoni eurose eelarvega telekanali kavas väga palju ei ole. On muidugi uudised ehk "Aktuaalne kaamera" ja hommikuprogramm ning siis veel üks saade igal õhtul pärast uudiseid. Vestlus- ja väitlussaated "Oma tõde" ja "Kes keda", igapäevamuredele lahendusi otsiv "Peegel", "Insighti" uuriv ajakirjandus ja lauluvõistlused reedeti. Lisaks sport ja otseülekanded olulistest sündmustest. Ülejäänud aja täidab hankeprogramm.

Probleeme jätkub – küll on vähe saatetegijaid, vene keelt kõneleda oskavaid saatekülalisi või raha. Vaatamata sellele lähevad saated ikkagi iga päev järjepidevalt eetrisse. Nagu Uljana Kuzmina, kes töötab "Aktuaalses kaameras" ankruna juba rohkem kui kümme aastat.