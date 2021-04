Ühingud toetavad seksuaalse enesemääramise piiril viieaastast vanusevahet

Justiitsministeeriumile seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmisega seoses sisendit andnud asutuste ja organisatsioonide hinnangul võiks eapiiri tõsta 16. eluaastani. Mõned soovitavad noorte vahel lubatud vanusevaheks kolm aastat, keskmine soovitus on viis aastat, prokuratuur toetab suisa 10-aastase vanusevahe lubamist.

Prokratuur peab oluliseks vanusevahemike täpsustamist. "Kui tõsta tänane konsensuslik seksuaalsuhte alampiir 14 aastalt 15 või 16 aasta peale, siis tekib ebakõla selles, et kriminaalvastutusele võetakse alates 14. eluaastast, kuid lubatud konsensusliku seksuaalsuhte piiriks on 15 või 16," kirjutas prokuratuur.

Vanusevahemike osas on kaks ettepanekut – kas 4-5 aastane vahe või 10 aastane vahe. Prokuratuur peab põhjendatuks viimast, kuna mitmes kaasuses on vaatamata 10-aastasele vanusevahele inimeste sotsiaalne küpsus ja füsioloogiline areng olnud samal tasemel.

"Seega oleks ilmselgelt põhjendamatu kriminaliseerida näiteks 16- ja 21-aastase noore suhteid. Üldteada on ka asjaolu, et tüdrukute sotsiaalne küpsemine on kiirem kui noormeestel ning vanusevahe viis aastat ei ole selline suurusjärk, mille puhul saaks rääkida tohutust ärakasutamisest," kirjutas riigiprokuratuur.

LGBT ühing soovitab eapiiriks 16 eluaastat, välja arvatud juhul, kui tegemist on võrreldavas vanuses partneritega või vanusevahe on mõistlik. Samuti soovib ühing muuta karistusseadustikku, et vägistamise mõiste hõlmaks kõiki nõusolekuta seksuaalakte. Abiellumise vanusepiiri soovitab ühing tõsta 18. eluaasta peale.

Praegu on vanema loaga lubatud abielluda ka 15-aastasel.

Vanusevahe tuleks arvestada aastates, kuudes ja päevades

Ka Tartu maakohus soovitab 16 aasta piiri ja peab sobivaks vanusevaheks kolm kuni neli aastat. Kohus juhib tähelepanu, et vanusevahe tuleks arvestada aastates, kuudes ja päevades, et ei juhtuks olukorda, kus peale ühe osapoole sünnipäeva muutub suhe seaduse vastaseks.

Noorteühendused toetavad samuti vanusepiiri tõstmist 16. eluaastale. "Seksuaalsuhetes on keskse tähtsusega vabatahtlik nõusolek ning partnerite igakülgne võrdsus. Lapse- ja teismeeas on aju alles kujunemisjärgus ning saavutab täiskasvanule tüüpilise toimimise alles umbes 25. eluaastaks. 14-aastase noore psühhoseksuaalne areng ei ole kuidagi võrreldav näiteks 25-aastase täiskasvanu omaga," märgivad ühendused vastuses justiitsministeeriumile.

Ühenduste hinnangul ei tohiks olla lubatud suurem vanusevahe kui neli aastat, seda aga alates 14. eluaastast, ehk lubatud oleks 14- kuni 18-aastase suhe ja 15-19 aastaste suhe.

Ka inimõiguste keskuse hinnangul võiks eapiir olla 16, kuna praegune piir suurendab ohtu laste seksuaalseks väärkohtlemseks täiskasvanute poolt. Ühe argumendina tuuakse ka naaberriikide eapiir, mis on 16. eluaastal, kuna see välistaks ka laste seksuaalset väärkohtlemist naaberriikide kodanike poolt. Lubatud vanusevaheks pakub keskus kuni viis aastat.

Lastekaitse liidu hinnangul tuleks eapiiri kergitada 16, eluaastani. "Spetsialistide poolt on väljendatud, et keskmises puberteedieas võib noore arengutase olla füsioloogiliselt ja kognitiivselt väga erinev, mistõttu selles eas võivad teismelised olla väga erineva valmidusega iseseisvate otsuste langetamiseks," märkis liit.

Ka nemad toovad välja, et sama vanusepiir on naaberriikides ja see aitaks takistada ka laste seksuaalse väärkohtlemise eesmärgil Eestisse reisimist. Lastekaitse liit toetab samuti viieaastase vanusevahe piiri kehtestamist.