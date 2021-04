Kell 14.05 "Reporteritund": europarlament vaktsiinitõendist ja tehisintellektist

Praegu on aktuaalne nn rohelise digitõendi kasutuselevõtt, et hõlbustada reisimist koroonaajastul. Arutelu all on veel tehisintellekti tulevik, aga ka digihiidude, nagu Facebooki ja Twitteri reguleerimine. Samuti käivad ettevalmistused Euroopa tuleviku konverentsi korraldamiseks ning juba on kodanike kaasamiseks avatud osalusplatvorm.

Brüsseli stuudiost osalevad saates Euroopa Parlamendi saadikud Andrus Ansip (Uueneva Euroopa fraktsioon), Marina Kaljurand (Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon), Jaak Madison (Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon) ja Riho Terras (Euroopa Rahvapartei fraktsioon).

Toimetaja Arp Müller juhib saadet Tallinnast.

"Reporteritund" algab Vikerraadios teisipäeval kell 14.05.