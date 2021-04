Koalitsioon loobus riigikogu erikomisjonides enamuse haaramisest

Põhiseaduskomijsoni esimees Toomas Kivimägi (Reformierakond) ütles, et kompromissi otsiti kaua, kuid lõpuks jõuti lahenduseni, et opositsioon ja koalitsioon on erikomisjonides esindatud võrdselt.

Kivimägi lisas, et erikomisjonide esimeeste kohtade jaotust pole kavas muuta. Riigieelarve kontrolli ja korruptsioonivastase erikomisjoni juhi kohad kuuluvad opositsioonile, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni juhi koht kuulub koalitsioonile.

"Komisjon arutas erikomisjonide moodustamise muutmise eelnõud esmalt veebruaris, ent tulise arutelu ja suurte eriarvamuste tõttu, otsustasime aja maha võtta ja otsida kompromissi," lausus Kivimägi.

Kehtiva korra järgi moodustati erikomisjonid pariteetsetel alustel, mis tagas eelmise valitsuse ajal erikomisjonides ülekaalu koalitsioonierakondadele. Koalitsiooni vahetudes muutus ka see vahekord ja uus koalitsioon soovis muuta komisjonide moodustamine proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvaks. Kompromissina jõuti lahenduseni, et edasi minnakse tasakaalu põhimõttega.

Põhiseaduskomisjon saatis kolme erikomisjoni moodustamise muutmise eelnõud täiskogule esimeseks lugemiseks, mis toimub 4. mail.