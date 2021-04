USA ekspolitseinik Chauvin mõisteti Floydi mõrvaprotsessil süüdi

"Meie, vandekohtunikud leiame meile määratud õigustega, et esimeses süüdistuspunktis, milleks on ettekavatsemata teise astme mõrv kuriteo toimepanemises ajal, on kaitsealune süüdi," kõlas kohtuotsuse kuulutamisel.

Derek Chauvin mõisteti süüdi kõigis kolmes süüdistuspunktis, kuid neist kõige karmim oli just teise astme ettekavatsemata mõrv. See tähendab, et endine politseinik võib vanglas veeta 40 aastat. Täpne karistus määratakse paari kuu jooksul. Chauvin võeti kohtusaalis kohe vahi alla.

"Ma soovin kuulutada selle ajalooliseks hetkeks mitte ainult George Floydi, vaid kogu Ameerika pärandi jaoks. See on selle pärand, kui üritasime muuta Ameerika kõigi ameeriklaste omaks," ütles Floydi perekonna advokaat Ben Crump.

Kohtuotsusega olid rahul ka Minneapolise tänavatele kogunenud meeleavaldajad, kelle sõnul aitab see pingeid maandada.

"Ma olen jumalale nii tänulik. Ma ole nii õnnelik. Mul on nii hea meel, et nii läks. Meil oli seda vaja, riigil oli seda vaja, kogu maailmal oli seda vaja. See ei ole musta- ja valgenahaliste probleem, see on inimõiguste küsimus ja me peame muutusi nägema," ütles üks meeleavaldaja.

Chauvini advokaadid ei ole seni kommentaare jaganud. Tõenäoliselt kaebavad nad otsuse edasi, rõhutades, et suur meediatähelepanu ja poliitikute kommentaarid mõjutasid vandekohtunikke. Protsessi ajal kritiseeris poliitikuid ka kohtunik Peter Cahill, kes ütles, et nad peaksid lõpetama juhtumist rääkimise enne otsuse väljakuulutamist.

"Meie süsteemi üks alustalasid on, et inimestel on õigus õiglasele kohtupidamisele. Teinekord on kohtuprotsessi keeruline sellistes oludes läbi viia, aga kohe kindlasti ei aita kaasa see, kui kongressi liige ja isegi president justkui avaldavad oma arvamust ajal, kui vandekohtunikud üritavad selles olulises juhtumis selgusele jõuda," ütles senati vabariiklaste juht Mitch McConnell.

Kohtuprotsess kestis kokku kolm nädalat, kuid kaksteist vandekohtunikku jõudsid ühehäälsele otsusele vähem kui päevaga. Nad olid igasuguse väliskontaktita eraldatud ühes hotellis.

President Biden: Chauvini süüdimõistmine on samm õigluse suunas

Derek Chauvini süüdimõistmine on samm õigluse suunas, kuid töö ei ole veel tehtud – nii ütles USA president Joe Biden pärast kohtuotsuse väljakuulutamist.

"Enamik mehi ja naisi, kes kannavad ametimärki teenivad oma kogukondi auväärselt, aga need üksikud, kes selle tasemeni ei küündi, tuleb vastutusele võtta. Seda tehti täna. Üks võeti vastutusele," ütles Biden.

"Mitte keegi ei tohiks seadusest kõrgemal olla ja tänane otsus edastab selle sõnumi, aga see ei ole piisav. Me ei saa siin lõpetada. Tõelisteks muutusteks ja reformideks peame tegema rohkem, et vähendada võimalust, et selline tragöödia uuesti juhtuks."