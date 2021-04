Harris: USA vajab politseireformi

Harrise sõnul on politseireform juba hiljaks jäänud, teatas The Washington Examiner.

"Õigluse mõõdupuu ei ole sama mis võrdne õiglus. Peame süsteemi reformima," ütles Harris.

Harris leiab, et kongress peab vastu võtma seaduseelnõu, mis keelaks politseil kägistamise. Samuti tuleb vähendada korrakaitsjate puutumatust. "Tegemist poleks imerohuga iga probleemi jaoks, vaid algusega," ütles Harris.

Harris tutvustas politseireformi õigusakte juba eelmisel aastal. Õigusaktides nähakse ette samuti politsei väärkäitumist jälgiva riikliku andmebaasi loomist.

Harrise sõnul hoiab USA arengut tagasi ka rassiline ebavõrdsus.

"Mustanahalisi ameeriklasi on kogu meie ajaloo vältel koheldud vähem kui inimesi. Süsteemne rassism pole mitte ainult Ameerika mustanahaliste probleem, see on kõigi ameeriklaste probleem. See takistab meie rahvast oma potentsiaali realiseerimisel" ütles Harris.

USA president Joe Biden teatas, et ta toetab Harrise üleskutset.

"See võib olla tohutu samm edasi, et Ameerika saaks õiglasemaks," ütles Biden.

Teisipäeval mõistis vandekohus endise USA Minneapolise linna politseiniku Derek Chauvini süüdi mustanahalise George Floydi tapmises. Derek Chauvin mõisteti süüdi kõigis kolmes süüdistuspunktis.