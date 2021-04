Tallinn ootab õpetajate vaktsineerituse tõstmiseks riigilt uut plaani

Kõlvarti sõnul on haridustöötajate madal vaktsineeritus murekoht ja üheks põhjuseks on segadus AstraZeneca vaktsiiniga, mis koolitöötajate vaktsineerimiseks eraldati.

"Nagu me teame, olid õpetajad vaktsineeritud AstraZenecaga ja praegune info tekitab inimestes segadust. Ma arvan, et kõik ei ole valmis selle vaktsiiniga end vaktsineerima. See tähendab, et peaks tulema täpsem plaan riigi poolt, kuidas edasine vaktsineerimine hakkab toimuma ja millist vaktsiini inimestele pakutakse," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ei probleem vaid õpetajate vaktsineerimine, kaitsesüsti peaksid võimalikult kiiresti saama kõik eesliinitöötajad. "Sellega probleemi me ei lahenda, kui ainult õpetajatega tegeleme," nentis ta.

Tallinnas on osa eesliinitöötajatest, näiteks mupo ja perekonnaseisuameti töötajad, kaitsesüsti saanud. Vaktsiini pole aga saanud bussijuhid. "On olemas mingi lootus, aga ma ei hakkaks spekuleerima, millal täpselt see saab võimalikuks," lausus Kõlvart.

Ühistranspordi kasutajate arv Tallinnas on viimastel nädalatel hakanud taas kasvama, ütles Tallinna linnapea.