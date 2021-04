EL jõudis uues kliimaseaduses kokkuleppele

Seaduse järgi vähendab Euroopa Liit aastaks 2030 CO 2 heite koguseid 55 protsendi võrra ning jõuab kliimaneutraalsuseni aastaks 2050, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Parlamendi nõudmisel luuakse seaduse eesmärkide täitmise jälgimiseks teadusnõukoda. Samuti peavad kõik Euroopa Komisjon edaspidised ettepanekud olema kliimaseadusega kooskõlas.

Seaduse lõplikuks jõustumiseks tuleb see veel kinnitada Euroopa Parlamendil ja Euroopa Liidu nõukogul.

"See on seaduste seadus kõigi 50 hulgas, mis aitavad kliimaseadust ellu viia erinevates sektorites, kus on väga erilised probleemid. Näiteks akud, autod, hooned, transport, taastuvad energiaallikad jne. 50 seadust. Kui muuta 50 seadust korraga, siis toob see vältimatult kaasa süstemaatilise muutuse. Ja täpselt seda me roheleppega vajamegi," rääkis Euroopa Parlamendi keskkonnakomitee juht Pascal Canfin.