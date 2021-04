Biden võõrustab virtuaalset kliimatippkohtumist

USA president Joe Biden, kes on võtnud südameasjaks oma eelkäija Donald Trumpi kliimaskeptilise poliitika muutmise, võõrustab neljapäeval maailma liidrite virtuaalset kliimatippkohtumist.

Kohtumisele on kutsutud kümnete riikide juhid, sealhulgas Venemaa president Vladimir Putin ja Hiina president Xi Jinping.

Kohtumise ajal kavatseb USA muu hulgas teatada oma ambitsioonikast CO2 heitkoguste vähendamise eesmärgist aastaks 2030.

Putin tõotas kolmapäeval peetud aastakõnes, et Venemaa annab oma osa kliimamuutuse vastu võitlemisel ning süsiniku heitkoguste vähendamisel.

Riikide seas suurim saastaja Hiina on teatanud ambitsioonikast kavast süsinikneutraalsuse saavutamiseks 2060. aastaks. Samas on analüütikud hoiatanud, et sõltuvus kivisöest ja lühiajalised eesmärgid võivad Pekingi pikema plaani täitmist raskendada.

Kolmapäeval jõudis ka Euroopa Liit üksmeelele kliimaseaduses, mis võtab eesmärgiks vähendada 2030. aastaks CO2 heitmeid 55 protsendi võrra 1990. aastaga võrreldes ning jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni.