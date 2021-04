Autoomanikud pole oma õigusest garantii ajal hooldusfirmat valida teadlikud

Forss ei ole margiesindus, aga kasutab Volkswageneid, Audisid ja Škodasid hooldades vajadusel originaalvaruosasid ning järgib tehase kehtestatud tingimusi.

"Meil on olemas originaaltööriistad, saame kasutada tehase andmesidet, meil on võimalus täita digitaalseid hooldusraamatuid, täpselt nii, nagu ka margiesindustes," ütleb Forss töökoja juhataja Tanel Nõmm

Ehkki oma tööle annavad nad garantii, ei julge nad lubada, et ka tehasegarantii edasi kehtib.

"Garantiiga on selline lugu, et meie ei ole teadlikud sellest, kuidas on sätestatud garantiitingimused kliendi ja automüüja vahelises lepingus," põhjendab Nõmm.

Seetõttu soovitab Forss kliendil alati margiesindusest enne järele küsida, kui nende juurde garantiiaja hooldust tegema tuleb.

Toyotate müüki esindav Amserv Auto ütleb, et nemad oma klientidele garantiiajal hooldustöökoda valides takistusi ei tee, kuniks töökoda autotehase kehtestatud nõudeid järgib, et garantii edasi kehtiks.

"Kui kuskil mujal remonditöökojas on ka auto hooldatud, siis hooldus on ju tehtud," põhjendab Amserv Auto järelteeninduse juht Ahti Aasala. "Samas tehas on esitanud selged nõuded, kuidas see hooldus peab tehtud olema ja kõik peab olema pärast taastõendatav."

Euroopa Komisjon on küsimuse tegelikult juba kümmekond aastat tagasi ära reguleerinud.

"Kui tootja ja volitatud edasimüüja on kokku leppinud, et hooldust ja remonditööd tuleb teostada ainult volitatud edasimüüja juures, vastasel juhul garantii katkeb, siis selline asi on konkurentsireeglitega keelatud," ütleb konkurentsiameti konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja Katrin Tasa.

Seega autoesindus ei tohigi nõuda, et klient garantiiajal ainult tema juures oma autot hooldamas käiks, ent tarbijatel head teadmist selle kohta ei ole. Nii käiakse ikka garantii kestel püüdlikult margiesindustes autot hooldamas.

Aga igal reeglil on ka erandeid. Näiteks juhul, kui esindus on lisaks tehasegarantiile müünud omalt poolt täiendavat garantiid.

"See ei ole seotud tootjagarantiiga sel juhul," põhjendab Tasa. "Või siis on see seotud näiteks liisinguga. Sel juhul võib juhtuda, et liisinguandja võib teile öelda, kus te seda autot peaksite hooldama."

SEB Liising oma klientidele lepinguga hooldusettevõtte valikut ette ei kirjuta.

"SEB ei suuna klienti, nagu auto valik, on ka hooldusettevõtte valik paljuski kliendi enda valik," ütleb SEB Liisingu juht Rein Karofeld.

SEB selgitusel seab tingimused hooldajale automüüja, et garantii ei katkeks. Iseäranis oluline on seda jälgida kasutusrendile võetud autode puhul, et automüüja soostuks sõiduki liisinguperioodi lõppedes tagasi ostma.

Millised on konkreetse liisinguandja tingimused, saab iga klient oma lepingust ise järele vaadata.